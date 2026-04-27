タレントのマツコ・デラックスが２７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。あと１年でほぼＥＴＣ（ノンストップ自動料金収受システム）しか使用できなくなる首都高の今後について問いかける一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、首都高が料金所のＥＴＣ専用化を推進。首都高入り口は今春までに９０か所がＥＴＣ専用になる予定で１年後の２０２６年度末にはさらに４４か所増え、１３４か所がＥＴＣ専用となる。首都高のＥＴＣ利用率は９８％と今年度末に現金を使える入り口はわずかになり、基本的には各路線で１〜４か所が残るのみ。ゼロになる路線もあるという記事を取り上げた。

この件について聞かれたマツコは「（ＥＴＣ化）どうぞ。感想もないです、特に」と、そっけない答え。「ＥＴＣカードを挿入することをまだ拒んでる人がいるってこと？」と質問した後、「あっ！？ クレジットカードを作れない人はどうするの？ いるじゃない、一定数」と問いかけた。

「カード作れない人、どうするんだろう？ どうやって高速に乗るか問題って出てこない？」と、さらに問いかけると「例えばだけど、（借金で）ブラックリストに乗っちゃって作れない人とかは『ＥＴＣのみは作っていいよ』なんて措置ができるのかしら？ それか、クレジットカードを作れない人は永遠に下道で行ってくださいってことなのかしら。厳しいねえ…」と、つぶやいていた。