奥ゆい、話題の“美尻”カットにファン困惑「『これおしり!?履いてる!?』って言われたり…（笑）」
2025年12月末をもって解散したアイドルグループ「#2i2（ニーニ）」の“黄色担当”“オテンバ元気系アンドロイド”として活躍してきた奥ゆいが、27日発売の『ヤングドラゴンエイジ』VOL.34（KADOKAWA）で、ソロとして初の雑誌表紙に登場。この誌面カットとインタビューが到着した。
【写真多数】奥ゆい、圧巻のボディライン…ファンも困惑した“黄色い合羽”カット
■奥ゆい一問一答
――『ヤングドラゴンエイジ』表紙掲載、おめでとうございます。ご自身にとっても、ソロで雑誌の表紙を飾るのは初かと思いますが、現在の率直な心境をお聞かせください。
【奥】びっくりしすぎて、えええええー!!?っていう感じです！人生で自分が雑誌の表紙を飾る日が来るなんて思ってもいなかったので本当にうれしいです！しかもこの表紙の写真が盛れててうれしい笑！何冊も買って、綺麗に保存して、おばあちゃんになった時に孫に見せたいかも笑！大切にします！そのくらいうれしいですー！
――今回の撮影は、さまざまなロケ地やシチュエーションでの撮影だったかと思うのですが、特にお気に入りのシチュエーションやカットはありますか。
【奥】1番は決めきれないのですが、黄色の合羽を着たカットが奥ゆいらしいハッピー感もありつつ、セクシーでかわいくてお気に入りです！写真集に掲載されてる合羽のカットでは、応援してくださる方々に、「これおしり!?履いてる!?」って言われたり困惑させてしまってるのですが笑。今回の誌面のカットはちゃんと衣装が見えてるので安心ですね！笑
――アイドルグループ『#2i2』を卒業後、水着のお仕事のみならず、DJやドラムでのイベント出演など、多岐に渡るソロ活動をされていますが、今後の活動の目標や、展望などはありますか。
【奥】ありがとうございます！本当に色々なお仕事を経験させて頂けてうれしいです！まだ、DJやドラムのお仕事は始めたばかりで慣れない事が多く苦戦しながら頑張っています！そんな私についてきてくれて、イベントに参加してくれる方や遠方でも私のグッズをGETして応援してくださったり、本当に力になっています！そんな皆さんに恩返しができるように、ドラマー奥ゆい、DJ奥ゆいとしても活躍していきたいです！あとは、また表紙になりたい！笑。欲が出てきちゃいました…がんばります……！
――最後に一言、メッセージをお願いいたします。
【奥】初めて私のことを知った方も、いつも応援してくださる皆さんもありがとうございます！まだアイドルとしてのイメージも強い方もいるかと思いますが、今までの自分も生かしつつ、新しい奥ゆいも見せられるように頑張ります！奥ゆい第2章スタートです！
【写真多数】奥ゆい、圧巻のボディライン…ファンも困惑した“黄色い合羽”カット
■奥ゆい一問一答
――『ヤングドラゴンエイジ』表紙掲載、おめでとうございます。ご自身にとっても、ソロで雑誌の表紙を飾るのは初かと思いますが、現在の率直な心境をお聞かせください。
【奥】びっくりしすぎて、えええええー!!?っていう感じです！人生で自分が雑誌の表紙を飾る日が来るなんて思ってもいなかったので本当にうれしいです！しかもこの表紙の写真が盛れててうれしい笑！何冊も買って、綺麗に保存して、おばあちゃんになった時に孫に見せたいかも笑！大切にします！そのくらいうれしいですー！
【奥】1番は決めきれないのですが、黄色の合羽を着たカットが奥ゆいらしいハッピー感もありつつ、セクシーでかわいくてお気に入りです！写真集に掲載されてる合羽のカットでは、応援してくださる方々に、「これおしり!?履いてる!?」って言われたり困惑させてしまってるのですが笑。今回の誌面のカットはちゃんと衣装が見えてるので安心ですね！笑
――アイドルグループ『#2i2』を卒業後、水着のお仕事のみならず、DJやドラムでのイベント出演など、多岐に渡るソロ活動をされていますが、今後の活動の目標や、展望などはありますか。
【奥】ありがとうございます！本当に色々なお仕事を経験させて頂けてうれしいです！まだ、DJやドラムのお仕事は始めたばかりで慣れない事が多く苦戦しながら頑張っています！そんな私についてきてくれて、イベントに参加してくれる方や遠方でも私のグッズをGETして応援してくださったり、本当に力になっています！そんな皆さんに恩返しができるように、ドラマー奥ゆい、DJ奥ゆいとしても活躍していきたいです！あとは、また表紙になりたい！笑。欲が出てきちゃいました…がんばります……！
――最後に一言、メッセージをお願いいたします。
【奥】初めて私のことを知った方も、いつも応援してくださる皆さんもありがとうございます！まだアイドルとしてのイメージも強い方もいるかと思いますが、今までの自分も生かしつつ、新しい奥ゆいも見せられるように頑張ります！奥ゆい第2章スタートです！