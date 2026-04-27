細木かおり、母・細木数子から受け継いだ京都別邸を公開 敷地面積700坪で総工費はおよそ20億円
六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者であり、娘の細木かおりさんが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画に登場し、母・細木数子さんから受け継いだ京都の別邸や遺品の数々を公開した。総工費約20億円という豪邸や、知られざる母の素顔が明かされた。
【写真】細木数子さんの後継者・細木かおりさんに独占密着
番組では、六星占術で一世を風靡した数子さんの後継者として活動する細木に独占密着。現在は京都と東京を行き来する生活を送っているという。京都の別邸は敷地面積約700坪を誇り、茅葺屋根の門の先に日本庭園が広がるなど、日本旅館のような趣を持つ。
屋内には手刺繍の着物や有田焼の大皿、バカラの花瓶など高価な品が並び、さらに数子さんから受け継いだ1億円超の指輪やエルメスのバーキンも披露された。中でも目を引いたのは、第68代横綱・朝青龍から贈られたまわしで、細木は「当時『日本の母』っておっしゃってくださって、親交があったので」と交流を振り返った。
また、数子さんの人物像についても言及。「『万人に好かれる必要ない』『わかんないやつはいい』と言っていた」と明かし、かつて取り沙汰された“黒い交際”については「本当にないから」「非道なことはしていない」と否定した。
一方で、「人が良すぎるっていうか…困っていたら人助けちゃう」と、その優しさにも触れた。鑑定料が一律10万円だった当時も、「なけなしで来る人に『これ私からだから』って返すこともあった」と、知られざるエピソードを語った。
番組ではこのほか、占い番組の出演オファーを断り続ける理由やドラマ化の裏話なども紹介。強烈なイメージで知られた数子さんの素顔と、その意思を受け継ぐ細木の現在が描かれている。
【写真】細木数子さんの後継者・細木かおりさんに独占密着
番組では、六星占術で一世を風靡した数子さんの後継者として活動する細木に独占密着。現在は京都と東京を行き来する生活を送っているという。京都の別邸は敷地面積約700坪を誇り、茅葺屋根の門の先に日本庭園が広がるなど、日本旅館のような趣を持つ。
また、数子さんの人物像についても言及。「『万人に好かれる必要ない』『わかんないやつはいい』と言っていた」と明かし、かつて取り沙汰された“黒い交際”については「本当にないから」「非道なことはしていない」と否定した。
一方で、「人が良すぎるっていうか…困っていたら人助けちゃう」と、その優しさにも触れた。鑑定料が一律10万円だった当時も、「なけなしで来る人に『これ私からだから』って返すこともあった」と、知られざるエピソードを語った。
番組ではこのほか、占い番組の出演オファーを断り続ける理由やドラマ化の裏話なども紹介。強烈なイメージで知られた数子さんの素顔と、その意思を受け継ぐ細木の現在が描かれている。