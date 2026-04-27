お笑いコンビ「水玉れっぷう隊」のケンさん（５６）が、２７日に自身のインスタグラムを更新。

「白髪染め」でアレルギーの症状が出たことを明かしました。



【写真を見る】【 水玉れっぷう隊・ケン 】 白髪染めで「アレルギー反応」 「頭皮が無性に痒くなり」「ボリボリしたら、頭皮から透明の汁が」「頭と顔と首が腫れ出して、熱も出だし」





ケンさんは「カット&カラーしましてん。ってか白髪染めなんですけど..」と、画像と共に投稿。



続けて「実は1年前くらいから、毛染めをすると頭皮が荒れたりブツブツが出来たりしてまして、これはもう年やなーと思っております。」と、記しました。





そして「美容師さんに相談したら、ヘナにしましょうと。」「ヘナ！？ヘナてなんですか？」と、美容師さんとのやり取りの後、植物性の白髪染めを使用して処置を受けたことを報告。更に「上機嫌で写真を撮ってもらいまして、仕上がりも少し黒めではありますが、良かったなと一安心しとりました。」と、綴りました。



ケンさんは「がしかし、家に帰ると、頭皮が無性に痒くなり、軽くスリスリしておりましたら、更に痒さが増しボリボリしたら、頭皮から透明の汁が出始め、拭いても拭いても止まりません。」と、投稿。



続けて「しまいに頭と顔と首が腫れ出して、熱も出だしまして....」「たた助けてー！と叫んでおりました。」と、明かしました。



そして「ネットで調べるとアレルギー反応を起こしてるみたいで、48時間は治まらないとのことでして、頭を冷やしながら翌朝を待ったのですが、日曜で病院がやってなく、仕方なく市販のお薬で何とか凌いだ1日になりました。」「明日朝一で病院に行きたいと思とります」と、綴りました。





ケンさんは「しかしながら、年には勝てませんなー」「もう僕は白髪染めを出来ない身体になってしまいました。」と、投稿。



続けて「もう十分おっさんですが、これからは、白髪混じりの正真正銘のバリくそおっさんでお届けしてまいります。」「皆さま覚悟しておいて下さいませ」と、綴っています。





【 「水玉れっぷう隊」 ケンさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



性別：男性

生年月日：1969年08月22日

身長/体重：163cm /58kg

血液型：B型

出身地：奈良県



趣味：野球 /帽子集め /創作鼻歌 /渓流釣り



特技：殺陣 /ダンス /縄跳び /歌 /匍匐全身



出身/入社/入門：1992年 入社／2025年金の卵12個目オーディションにて吉本新喜劇入団



【担当：芸能情報ステーション】