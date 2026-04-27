【4月27日の契約情報】一挙21名が自由交渉選手リスト入り…重冨ツインズや喜志永ら契約満了

4月27日、Bリーグは自由交渉選手リストを更新し、新たに契約満了となる選手21名を公示した。

B3リーグ戦を13位で終えた山口パッツファイブからは、かつてB1でプレーした経験を持つ喜志永修斗や、今シーズン16.8得点9.3リバウンドでチーム内2冠だったエヴァン・ブラウンズら主力を含む一挙10名がFAに。

また、湘南ユナイテッドBCが25日付で今シーズン限りで契約満了となることを発表していた丹野合気と重冨周希も、27日付でリストに名を連ねた。

2016年に福岡第一高校で夏冬2冠を達成した重冨友希（山口）と周希（湘南）の“ツインズ”は、同日付で揃って自由交渉選手リスト入り。2026－27シーズンへ向けて、今オフは新たな道を模索することになる。

この日、自由交渉選手リストに公示された選手の一覧は以下の通り。

◆▼4月27日公示の自由交渉選手リスト登録選手

鈴木暉將（八王子／契約満了）



田口翔（八王子／契約満了）



渡嘉敷温人（八王子／契約満了）



ジェヴォニー・スコット（八王子／契約満了）



荒川凌矢（岐阜／契約満了）



大久保颯大（岐阜／契約満了）



田中昌寛（岐阜／契約満了）



増本優太（岐阜／契約満了）



サンブアンドレ（岐阜／契約満了）



重冨周希（湘南／契約満了）



丹野合気（湘南／契約満了）



大迫亮太朗（山口／契約満了）



喜志永修斗（山口／契約満了）



栗原クリス（山口／契約満了）



重冨友希（山口／契約満了）



ドラマー・マリオ・ローレンス（山口／契約満了）



レオ・カオル・エイケン（山口／契約満了）



エヴァン・ブラウンズ（山口／契約満了）



アンテイビオン・コラム（山口／契約満了）



ボスティン・ホルト（山口／契約満了）



パクセジン（山口／契約満了）







#アンテイビオン・コラム 選手 と #エヴァン・ブラウンズ 選手も今日帰国です。

Thank you Du ＆ Even 🥰#山口パッツファイブ pic.twitter.com/UwHX79xWH7

- 山口パッツファイブ (@yamaguchipats) April 27, 2026

【動画】「ありがとう」「Thank you!」帰国する選手たちをお見送り