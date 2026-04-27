近年、大雨により大きな災害が起きていることを受け、山形市が新たに「内水ハザードマップ」を作成し議会に報告しました。

【写真を見る】川から離れた街中でも浸水のリスク 山形市が「内水ハザードマップ」を整備 雨水がたまりやすい場所を表示

きょう山形市議会で報告されたのは「内水ハザードマップ」です。

低い土地など雨水がたまりやすい場所を示したもので、山形県内では山形市が初めて作成したということです。

山形市河川整備課 大山菜々子 課長補佐「（Ｑどうして内水ハザードマップができた？）ゲリラ豪雨とかの大雨の時に川から遠く離れた街中でも堰や水路、下水管から浸水のリスクがあるんだということをより身近なハザードマップで皆さんに知ってもらいたくて作成した」

川から離れた場所では水の被害がなかなかイメージできず備えも不十分になりやすいといいます。

山形市都市整備部河川整備課 大山菜々子 課長補佐「この辺（七日町）だと御殿堰とか八ケ郷堰など市内に堰があるがそのあたりは黄色に染まっていて浸水のリスクが高いことが見て分かる」

山形市ではこの内水ハザードマップと河川の氾濫などを想定した洪水ハザードマップを合わせて使い水害に備えてほしいとしています。

山形市の「内水ハザードマップ」は、あすからホームページで確認することができます。