　27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の6万370円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万537.36円に対しては167.36円安。出来高は1458枚となっている。

　TOPIX先物期近は3732.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.78ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60370　　　　　+130　　　　1458
日経225mini 　　　　　　 60370　　　　　+130　　　 27611
TOPIX先物 　　　　　　　3732.5　　　　　+0.5　　　　2973
JPX日経400先物　　　　　 34060　　　　　 +10　　　　　62
グロース指数先物　　　　　 743　　　　　　+1　　　　 237
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース