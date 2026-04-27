スマートグラスの販売台数が大幅に増加、1-2月の国内出荷台数が前年同期比3割以上増加―中国

関係データによると、2025年の中国スマートグラス市場の年間出荷台数は前年比87．1％増の246万台でした。2026年、複数の大手メーカーが新製品を集中的に発表するにつれて、市場の成長は加速し続けているとのことです。

現在、市場では多くのスマートグラスの重量が50グラム以内に抑えられており、装着体験感は普通の眼鏡に近いです。機能的には音声対話や写真撮影、ナビゲーションに限らず、人工知能（AI）能力を深く融合させ、オフィス、外出、スマートホームなどの多くのシーンに拡張しています。

業界関係者によれば、AI大規模モデルの端末実装、大手メーカーの相次ぐ新製品発表、国補（国から消費者に補助金を提供する）政策のけん引などの多重要素により、スマートグラスの販売台数が急速に増加しています。関係データによると、2026年1〜2月、国内スマートグラス累計出荷台数は前年同期比36．2％増の42万4000台でした。インターネットでの小売額は前年同期比183．5％増加したということです。（提供/CGTN Japanese）