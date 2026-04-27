『ミシュランガイド京都・大阪2026』発表、6年ぶりに新「三つ星」選出 新「二つ星」5軒、新「一つ星」19軒【一覧】
日本ミシュランタイヤは、23日に『ミシュランガイド京都・大阪2026』の全セレクションを発表した。京都に新たな「三つ星」が選ばれたほか、新「二つ星」5軒、新「一つ星」19軒などとなった。書籍・電子書籍は4月28日発売。
【画像】『ミシュランガイド京都・大阪2026』セレクション数 三つ星・二つ星・一つ星などの数
京都の「美山荘／Miyamaso（日本料理）」が評価を上げて新三つ星となり、グリーンスターを維持した。京都・大阪に新たな三つ星が誕生したのは2020年版以来、6年ぶり。
新二つ星は日本料理から5軒で、いずれも昨年の一つ星から評価を上げた。京都の4軒は「獨歩／Doppo」「東山 吉寿／Higashiyama Yoshihisa」「室町 唯／Muromachi Yui」「徳ﾊ本也／Tokuha Motonari」、大阪の1軒は「照屋／Teruya」。
新一つ星は京都で12軒（評価を上げた5軒／新規掲載7軒）、大阪で7軒（評価を上げた3軒／新規掲載4軒）誕生した。また、新ビブグルマンは京都で3軒、大阪で9軒誕生した。
【京都のセレクションハイライト】
新三つ星（1軒）「美山荘／Miyamaso（日本料理）」
2010年の初版に一つ星、その翌年に二つ星、そして2026年版で三つ星での掲載となった。2021年版からグリーンスターにも選出。中東久人氏は自らが摘んだ旬の自然の恵みを使い、洗練された料理を提供。近郊の食材を使い、食事を作るという料理の原点を当たり前に続け、春は山菜、夏は川魚、秋はきのこ、冬はジビエなど、里山の恵みを感じられる献立。自然豊かな里山にあり、静かな空間で特別な時間を過ごすことができる。女将の中東佐知子氏は2023年版でサービスアワードを受賞している。
新二つ星（4軒）
「獨歩／Doppo（日本料理）」
「東山 吉寿／Higashiyama Yoshihisa（日本料理）」
「徳ﾊ本也／Tokuha Motonari（日本料理）」
「室町 唯／Muromachi Yui（日本料理）」
新一つ星（12軒 評価を上げた5軒／新規掲載7軒）
「即今 藤本／Sokkon Fujimoto（日本料理）」
「ひがしやま 司／Higashiyama Tsukasa（日本料理）」
「よこい／YOKOI（日本料理）」
「宮川町 ほった／Miyagawacho Hotta（日本料理）」
「ジェルモーリオ／Germoglio（イタリア料理）」
「ムベ／MUBE（日本料理）」 ※新規掲載
「東山 緒方／Higashiyama Ogata（日本料理）」 ※新規掲載
「萬寿寺はくらん／Manjuji Hakuran（日本料理）」 ※新規掲載
「イマ／ima」 ※新規掲載
「コガ／Koga」 ※新規掲載
「韓式料理ピョリヤ／Korean Restaurant Byeoleeya（韓国料理）」 ※新規掲載
「ルーラ／LURRA（イノベーティブ）」 ※新規掲載
新ビブグルマン（3軒）
「麩屋町 久らく／Fuyacho Kuraku（居酒屋）」
「らぁ麺や ふぢとら／Ramenya Fujitora（ラーメン）」
「木陰／KOKAGE（蕎麦）」
【大阪のセレクションハイライト】
新二つ星（1軒）
「照屋／Teruya（日本料理）」
新一つ星（7軒 評価を上げた3軒・新規掲載4軒）
「十皿／Tosara（現代風料理）」
「アトリエ ハナダ／atelier HANADA（中国料理）」
「ぬまた 双／Numata Sou（天ぷら）」
「浮田町 いま／Ukitacho Ima（日本料理）」 ※新規掲載
「八盂／Hachi（日本料理）」 ※新規掲載
「鮨 重永／Sushi Shigenaga（寿司）」 ※新規掲載
「エンパティ／Empathie（フランス料理）」 ※新規掲載
新ビブグルマン（9軒）
「ピタックごはん／PITAK GOHAN（タイ料理）」
「中華旬彩 森本／Chukashunsai Morimoto（中国料理）」
「とんかつ みな斗／Tonkatsu Minato（とんかつ）」
「酒肴 大阪まんぷく堂／Shuko Osaka Manpukudou（日本料理）」
「ディーバ／DIVA（フランス料理）」
「ビストロ ヌフ／bistrot neuf（フランス料理）」
「炭匠 御厨／Sumisho Mikuriya（焼鳥）」
「炭火いわ田／Sumibi Iwata（焼鳥）」
「麺処 全て／Mendokoro Subete（ラーメン）」
【画像】『ミシュランガイド京都・大阪2026』セレクション数 三つ星・二つ星・一つ星などの数
京都の「美山荘／Miyamaso（日本料理）」が評価を上げて新三つ星となり、グリーンスターを維持した。京都・大阪に新たな三つ星が誕生したのは2020年版以来、6年ぶり。
新一つ星は京都で12軒（評価を上げた5軒／新規掲載7軒）、大阪で7軒（評価を上げた3軒／新規掲載4軒）誕生した。また、新ビブグルマンは京都で3軒、大阪で9軒誕生した。
【京都のセレクションハイライト】
新三つ星（1軒）「美山荘／Miyamaso（日本料理）」
2010年の初版に一つ星、その翌年に二つ星、そして2026年版で三つ星での掲載となった。2021年版からグリーンスターにも選出。中東久人氏は自らが摘んだ旬の自然の恵みを使い、洗練された料理を提供。近郊の食材を使い、食事を作るという料理の原点を当たり前に続け、春は山菜、夏は川魚、秋はきのこ、冬はジビエなど、里山の恵みを感じられる献立。自然豊かな里山にあり、静かな空間で特別な時間を過ごすことができる。女将の中東佐知子氏は2023年版でサービスアワードを受賞している。
新二つ星（4軒）
「獨歩／Doppo（日本料理）」
「東山 吉寿／Higashiyama Yoshihisa（日本料理）」
「徳ﾊ本也／Tokuha Motonari（日本料理）」
「室町 唯／Muromachi Yui（日本料理）」
新一つ星（12軒 評価を上げた5軒／新規掲載7軒）
「即今 藤本／Sokkon Fujimoto（日本料理）」
「ひがしやま 司／Higashiyama Tsukasa（日本料理）」
「よこい／YOKOI（日本料理）」
「宮川町 ほった／Miyagawacho Hotta（日本料理）」
「ジェルモーリオ／Germoglio（イタリア料理）」
「ムベ／MUBE（日本料理）」 ※新規掲載
「東山 緒方／Higashiyama Ogata（日本料理）」 ※新規掲載
「萬寿寺はくらん／Manjuji Hakuran（日本料理）」 ※新規掲載
「イマ／ima」 ※新規掲載
「コガ／Koga」 ※新規掲載
「韓式料理ピョリヤ／Korean Restaurant Byeoleeya（韓国料理）」 ※新規掲載
「ルーラ／LURRA（イノベーティブ）」 ※新規掲載
新ビブグルマン（3軒）
「麩屋町 久らく／Fuyacho Kuraku（居酒屋）」
「らぁ麺や ふぢとら／Ramenya Fujitora（ラーメン）」
「木陰／KOKAGE（蕎麦）」
【大阪のセレクションハイライト】
新二つ星（1軒）
「照屋／Teruya（日本料理）」
新一つ星（7軒 評価を上げた3軒・新規掲載4軒）
「十皿／Tosara（現代風料理）」
「アトリエ ハナダ／atelier HANADA（中国料理）」
「ぬまた 双／Numata Sou（天ぷら）」
「浮田町 いま／Ukitacho Ima（日本料理）」 ※新規掲載
「八盂／Hachi（日本料理）」 ※新規掲載
「鮨 重永／Sushi Shigenaga（寿司）」 ※新規掲載
「エンパティ／Empathie（フランス料理）」 ※新規掲載
新ビブグルマン（9軒）
「ピタックごはん／PITAK GOHAN（タイ料理）」
「中華旬彩 森本／Chukashunsai Morimoto（中国料理）」
「とんかつ みな斗／Tonkatsu Minato（とんかつ）」
「酒肴 大阪まんぷく堂／Shuko Osaka Manpukudou（日本料理）」
「ディーバ／DIVA（フランス料理）」
「ビストロ ヌフ／bistrot neuf（フランス料理）」
「炭匠 御厨／Sumisho Mikuriya（焼鳥）」
「炭火いわ田／Sumibi Iwata（焼鳥）」
「麺処 全て／Mendokoro Subete（ラーメン）」