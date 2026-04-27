振り返る飼い主さんをじっと見つめる猫。その可愛すぎるヘソ天ポーズが視聴者を魅了しました。

動画は記事執筆時点で再生回数3.4万回を突破。コメント欄には「自分が可愛い事しってる」「抱きつきに行ってしまいそうな可愛さ」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：振り返ったら、『愛猫』が……まるでラッコのような『あざとすぎる体勢』】

ラッコのように寝る猫

TikTokアカウント「ミヌエットのチャム」に投稿されたのは、寝転がる猫の動画。この日飼い主さんが振り返ると、見たことがないポーズでこちらを見るチャムくんの姿があったそう。

床の上でお腹を天井に向けるへそ天スタイルのチャムくん。これだけでは珍しくないそうですが、4本の足をぎゅっと丸めていて、まるで水の上を漂うラッコのような体勢だったんだとか。

モフモフのお腹

冬場でもへそ天で寝転がることが多いチャムくんですが、ラッコポーズを見せてくれたのはこれが初めてだそう。

目を細めながらこちらを伺う表情もあざとく、可愛らしくてたまりません。

チャームポイントの短い足のおかげでおさまりもよく、まるでぬいぐるみのよう。丸出しのお腹には思わず顔を埋めたくなってしまいます。

収まりたいときは箱で

仰向けで床に転がることも多いチャムくんですが、他の動画では箱の中で眠る様子も。

布団のように体をすっぽり箱の中に収めて顔だけ出していたそう。どうやらこのまま眠ってしまうようで、すでに眠たそうな表情。入眠数秒前の貴重な瞬間です。

ぎゅっと目を閉じると次の瞬間には天使の寝顔。こちらも穏やかになれるチャムくんの表情は、ずっと眺めていたくなります。

話題になった動画には「ああー吸い込まれる」「抱きしめてフワフワムニムニしたい」と、チャムくんが見せつけるフワフワボディに夢中になった視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ミヌエットのチャム」では、癒し効果たっぷりなチャムくんのさまざまな一面を他にもご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ミヌエットのチャム」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。