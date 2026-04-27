「燃やし尽くしてやる」妻は失踪前に脅迫受けたか　30代男性職員が旭山動物園の焼却炉に遺体遺棄と供述　妻はいまだ発見されず

北海道・旭川市の旭山動物園に勤務する30代男性職員が、妻の遺体を園内の焼却炉に遺棄したと供述していることをめぐり、妻が失踪前に「残らないように、燃やし尽くしてやる」などと夫から脅迫を受けていたとみられることが分かった。警察は焼却炉や自宅などの捜索を進め、事件の全容解明を進めている。

「燃やし尽くしてやる」と妻を脅迫か

26日、北海道・旭川市で行われた家宅捜索。旭山動物園に勤める30代男性職員の自宅の前に、白い防護服を着た捜査員が集まっていた。

男性職員の妻は、3月下旬から行方不明になっている。

捜査のきっかけは先週木曜日、妻の関係者が行方不明届を提出し、警察が男性職員に任意で事情を聞いたところ、「旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した」「数時間かけて燃やした」と供述したことだった。

警察は先週、園内の焼却炉を捜索した。

元職員「簡単に入れる場所ではない」

旭川市の関係者によると、この焼却炉では一般の廃棄物のほか、動物の死骸などが焼却処理されるという。

園の元職員は、「今の運用は分からないが、（以前は）焼却炉に入るには鍵が必要で、職員だからといって勝手に入れるような場所ではない」と明かす。

捜査の対象は焼却炉以外にも広がっている。

警察は先週末、旭山動物園の関係車両3台を押収。26日には、男性職員の自宅を家宅捜索した。

これまでに妻は発見されていない。

妻は行方不明になる前、「夫から脅迫を受けていて怖い」などのメッセージを関係者に寄せていたという。捜査関係者によると、男性職員は妻に対し、「残らないように 燃やし尽くしてやる」と脅していたという。

警察による任意の事情聴取に対し、妻の遺棄と殺害をほのめかす供述をしているという男性職員。旭山動物園は29日から夏の営業を再開する予定だったが、開園日を5月1日に遅らせると発表した。

警察は、男性職員への調べを進めるとともに、妻の行方について慎重に捜査している。

（「イット！」4月27日放送より）