自民党が衆院選の公約に掲げた「食料品の消費税ゼロ」は実現するのでしょうか。高市総理はきょう、時間がかかるレジシステムの変更などの課題を克服し、「消費税ゼロ実現に強い思いを持って取り組む」と訴えました。

議論が続けられている食料品の消費税の減税。

レジシステム改修の問題などから、「0％」ではなく、「1％」への減税案も浮上する中、きょう、高市総理は…

高市総理

「時間を要するシステム変更を、できる限り早期に実施できる方法も検討しつつ、その（消費税ゼロ）実現に向けて強い思いを持って取り組んでいく」

「課題の克服に向けた検討を進める」と、公約の実現を諦めない姿勢を示しました。

また、野党側はイラン情勢を受け、物価高やエネルギー供給への不安が高まっていると指摘しましたが、節約の要請には否定的です。

高市総理

「私は経済活動、今止めるべきではないと思っている。社会活動、これも止めるべきではないと思っている」

また、補正予算案の編成について、「現時点で必要な状況ではない」とした上で、「推移を見ながら、躊躇なく必要な対応は打つ」と訴えました。