2023年11月にサンミュージックプロダクションの代表取締役社長に就任した岡博之氏。今年結成45周年を迎えたお笑いコンビ、ブッチャーブラザーズのツッコミ担当”リッキー”さんの方がなじみのある人は多いかもしれない。

ベテラン芸人と芸能事務所社長という大きな2足のわらじを履いて歩み続ける多忙な日々。楽天家であり、人との出会いに恵まれたという岡社長が、これまでの類まれなる半生を振り返る。

福田 お会いしたかった芸能の大先輩、かつ同じ関西人ということで、うれしいじゃないですか。やっぱりおしゃべりが楽しい人は関西人ですね。

岡 昔、小説家で放送作家の藤本義一さんがよくおっしゃっていたのが、古典落語でも関東は人情ばなしでじっくり聞かせるけど、関西は「おもろかったらええねん」って。

福田 東京の人って何でも堅苦しく捉えがちですよね。そして、現代はコンプライアンスも厳しい。世間は暗くなって笑顔も少なくなった気がします。

岡 コンプライアンスに走り過ぎているきらいはありますね。いろいろ、ためこむからダメなんでしょうね。

福田 お笑い芸人から俳優、歌手までが所属する芸能事務所の社長になって大変ですか? それとも楽しさの方が上回ります？

岡 もともと楽天家といいますか、「ケセラセラ」のような考え方の人間です。

僕の芸能のスタートは、大阪の映画専門学校の時代にさかのぼります。そこに映画現場の方が講師としてたまに教えに来るんですよ。その講師の先生から「バイトの口があるから来ないか」って誘ってもらえて。

バイトは撮影所でビデオのケーブル運びとかをやっていたんですが、今度はそこで「お前、京都出身なんだったら東映とか、松竹、太秦とかがあるから、行ってみたら?」って教えてもらったんです。それで、とりあえず見に行こうと東映の撮影所に行ったんです。

福田 ネットがない時代だからすぐに「行こう」となりますね。

岡 その頃の東映撮影所はヤクザ映画から時代劇にちょうどチェンジする過渡期で、両方の作品を撮っていましたね。侍はいるわ、厳（いか）つい人はいるわで。

福田 1970年代の後半くらいですかね？

何となく行った東映撮影所。そこにあった鶴田浩二、菅原文太の写真が胸を熱くさせた

岡 はい、77、78年ぐらいですね。東映撮影所は玄関を入ってすぐ右にビルがあって、その1階にプロダクションがありました。鶴田浩二さんや菅原文太さんといったスターの写真が置いてあって、ちょっと見に行くつもりだったのがものすごく熱くなったのを覚えています。

2階には養成所や道場がありましたね。ビルの前には高級外車が停まっていて、スクリーンの向こう側にいるような人が、次々とビルから出てくるんですよ。それで家に帰って「今、映画学校で勉強してるけど、東映入れるかもしれへん」って親に話していました。両親は「こんなもん受かるわけない」って言っていましたけど。

福田 でも反対はされなかった？

岡 うちの両親は本当に自由にさせてくれましたね。

福田 学生時代は不良だったそうで。バイクに乗ってやんちゃだったらしいですね。

岡 高校は全然勉強しなくなって成績が落ちていって、内申点が悪いから普通科の高校は厳しいってことになりました。親には、将来はカメラとかそっちの世界に進みたいって話していました。なんせ小学校6年生ぐらいからSLの写真を撮っていましたからね。

福田 当時流行りましたよね。みんな「サントリーカーブ」（JR京都線山崎駅のサントリー山崎蒸溜所付近）に撮りに行きましたよ。あと、月刊「鉄道ファン」(交友社)とかありました。

岡 サントリーカーブはブルートレインが走ると本当にきれいなんですよ。

福田 それから高校卒業後は専門学校に入って、東映の大部屋に？

岡 大部屋の予備軍ですね。さっき言った東映撮影所の2階にありました。そこで演技の基本から、発声練習に始まり、ラジオDJのようなしゃべり方、あと茶道をやりました。時代劇の歩き方とか座り方の所作を覚えましたね。あと、道場で日舞と殺陣（たて）を学びました。

月3万円で糊口をしのいだ森田健作宅の住み込み時代

撮影・内外タイムス

福田 やっぱり役者になりたいという思いが強かったわけですか？

岡 そのときはとにかく中に入って制作側をやりたかった。でも、レッスンを受けているうちにやっぱり出役も面白いなって。その頃、後に相棒となるぶっちゃあさんこと、山部（薫）さんが先輩にいたんですね。あと、同期生に徳井優っていうのがおったんですよ。「サカイ引越センター」のCMで売れて、今も個性派俳優としてやってます。その仲間たちと一緒に自主映画を撮っていました。昔、「フジカ・シングル8」なんていうフィルムがありましたよね。

福田 ありました。3分ぐらい撮れるフィルムですよね。「シングル8」（富士フイルム）や「スーパー8」（コダック社）とかありました。

岡 養成所の仲間と自主映画を撮っていたんですけど、森田健作さんと出会ってそのまま東京へ行ったので、撮影したまま未編集の「フィルムラッシュ」のままで終わってしまいました。

福田 よく東京に行こうと決心しましたね。もちろん、森田さんの魅力もあったんでしょうけど。

岡 「おれは男だ！」の主役が目の前にいるわけですよ。やっぱり格好良かったですね。まさに芸能人のオーラをまとっていて、光っていました。すごい気さくな方で、エキストラで斬られ役をやっている僕らと、会うたびにしゃべってくれました。「森田さん、よくテレビで見てました」って言うと、「うれしいね」なんて言ってくれて。

ある日、森田さんが「今ちょっと、僕の現場のマネージャーがいないんだ。君たちはずっと京都でやるの?」って聞かれたんです。僕はとっさに「いえ、東京へ行こうと思ってるんです」と返事しました。相棒も「僕はもう東京行きたいんですよ」と。森田さんから「じゃあ二人で出てこないか」って誘われて、3日後には上京していたんですよ。

8畳の部屋に1年半の住み込み生活

福田 すごいフットワークですよね。住むところも考えず？

岡 森田さんは「もう住むところはある。アパートがあるから大丈夫だ」って言うんですよ。僕ら2人は「やっぱりスターは違うわ。部屋もいっぱい持ってんだな」なんて言いながら上京して、森田さんに会いに行き、一緒にそのアパートに向かって行ったんですよ。

森田さんが「あそこにあるだろ? あの3階なんだけど」とアパートの一室を指差すと、その部屋から森田さんの妹さんが出てきたんです。

あいさつすると、妹さんは「あら、お兄ちゃん。こちらは京都から来るって言っていたお二人ね」って。森田さんが「あれ、お前。あそこの部屋にはこの二人を住まわせようって思っているんだけど」と話して、妹さんは「何言ってるの、何年も前から私が住んでるじゃないの」って。うそみたいな話なんですけど、兄妹のしょうもない芝居を見せられたんですよ。結局、森田さんの実家の8畳の部屋に1年半住み込みました。

福田 それが1980年くらい？

岡 79年だったかな。あのとき森田さんが30歳で、僕が20歳から21歳になる年でした。後になって聞いた話だと、社員のマネージャーでさえ家に上げることはなかったようで。あの方も元々松竹の看板スターで、撮影所上がりなので、体育会系の後輩ができてすごく喜んでいたらしいです。

福田 サンミュージックの社員ではなく、森田さんの私設秘書といった感じですか？

岡 そういう立場ですね。先代の相澤（秀禎）さんが、森田さんが家に住まわすくらい信頼できるスタッフを連れて来たということで、準社員ではないんですが、それくらいの扱いでした。でも、当時で3万円ずつ、お小遣いのような給料でした。「うわー、これ何もできひんな」と思ったんですが、寝食はタダなので生きてはいける。半年くらいして「なんとかならんですかね」って言ったら、5万円に上がりました。

福田 言ったら上がるっていうね。言わなきゃダメなんですよね。

岡 （小さな声で）今もそうなんですよ、この会社は。

（第2回に続く。4月28日18時公開予定）

撮影・内外タイムス

《プロフィール》

岡博之（おか・ひろゆき）1958年京都府生まれ。株式会社サンミュージックプロダクション代表取締役社長。お笑いコンビ「ブッチャーブラザーズ」リッキー。1978年東映京都撮影所付属俳優養成所で後の相方ぶっちゃあと出会う。1979年大部屋俳優として太秦で斬られ役だったときに森田健作に誘われ現場マネージャーとして上京。1981年ブッチャーブラザーズを結成。2021年株式会社サンミュージックプロダクションの副社長に就任。2023年同社社長に就任。著書に「サンミュージックなお笑いの夜明けだったよ! 付き人から社長になった男の物語」（晶文社）。