指定ごみ袋が中東情勢の影響で各地で品薄に　プリント廃止やごみ出しルール緩和の自治体も

27日、「イット！」取材班が訪れたのは千葉・市原市のスーパーマーケット。

商品棚の一部にスペースがあり、担当スタッフが商品の補充に当たっていました。

T☆MART・鶴岡里司さん：

（Q. これは）市原市の指定ごみ（袋）になります。入荷が滞ってしまってきょう出せるのはこれが最後になる。

中東情勢への不安などから、この店舗では4日ほど前から市の指定ごみ袋が品薄状態になっていて、ひと家族2点までの購入制限を行っています。

T☆MART・鶴岡里司さん：

レジに入ることもたまにあるんですが、やっぱり皆さん必ずゴミ袋を一つなり二つなり持ってレジに並びますね。

ひと袋当たりの価格が割安な45リットル50枚入りは品薄が続いていますが、30リットル10枚入りの指定ごみ袋は在庫にまだ余裕があるといいます。

こうした事態を受けて市原市は、「指定ごみ袋は例年と同程度の数量が安定的に供給されている」と発表したうえで冷静な対応を求めています。

市民に向けてはメールでも協力を呼びかけています。

中東情勢への対応を迫られている自治体は沖縄県にもありました。

沖縄・与那原町の指定ごみ袋は「もやすごみ」などの文字をプリントするために石油製品のシンナーを使用しています。

しかし、中東情勢悪化の影響でシンナーが調達しづらくなっていることから5月1日からごみ袋に文字をプリントしないことを決定。

袋自体に色を付け、青い袋を燃やすごみ、赤い袋を燃やさないごみなどとすることで区別できるようにするということです。

また、同じく石油から作られるプラスチック製品の原料となるナフサも不足し、宮城・大崎市にあるスーパーでは、ごみ袋の入荷見通しが不透明になっていました。

食品スーパーあいのや 古川東店・森剛店長：

販売業者に発注しようとしているがなかなか連絡が取りづらい状況。先が読めず困っている。

こうした状況を受け、大崎地域広域行政事務組合は4月20日から1カ月間、大崎市など5つの市と町でごみ出しのルールを緩和することを決めました。

対象の期間内は指定ごみ袋でなくとも、市販の30リットルから45リットルの透明か半透明の袋にごみの種類を記載することでごみを出すことができます。

大崎地域広域行政事務組合業務課・坂本徹課長：

代用袋が使用可能ですので指定ごみ袋を急いで買いだめする必要はない。必要な分だけ購入いただきますようお願い申し上げます。

また状況が変わらない場合は、1カ月単位でルールの緩和の期間を延長していくということです。