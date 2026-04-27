ワクチン接種のため病院を訪れた柴犬さん。『聞いてないー！』と診察台の上でも文句が止まらないようで…？大げさなリアクションが可愛いと話題を呼び、投稿は3.6万回再生を突破。「病院って分かるんだよね…」「お利口さん！」「かわいいなぁー」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『病院なんて、聞いてない』と文句を言いまくる犬→診察台に乗ってからも…大げさすぎる『表情や態度』】

「聞いてないー！」文句が止まらない柴犬

TikTokアカウント「nonta0514」の投稿者さんの愛犬は柴犬の「あさむらさん」。ご家族から「あーちゃん」と呼ばれている人間味あふれる女の子。この日、ワクチン接種のため動物病院を訪れたあーちゃんですが、ママに抱っこされながらプルプル…！

『びょういん…聞いてないんですけど…』と震えながら猛抗議していたそう。ママの抱っこでも震えはまったくおさまりません。ガクブルな様子には思わず「がんばれ！」とエールを送りたくなるほど。

診察台の上でもアウアウ！

診察台の上に乗っても震えながら『アゥアゥ…！』と文句は止まりません。過去の経験からも逃れることはできないと分かっているはずですが、くすぶっている気持ちは吐き出したいもの。あーちゃんの心情はよく分かります。

そしてついに注射のときが。自分を励ますように必死に耐えて…無事終了！ママがすぐさま褒めると、心なしか得意げなお顔を見せるあーちゃん。

先生にもヨシヨシされ『わたし頑張ったでしょ？』と、先ほどまでのガクブルはどこへやら…！ちょっぴり大げさなリアクションも、ママや先生に怖い気持ちを伝えたかったからかもしれませんね。

嫌いな注射…よく頑張りました♡

優しい先生はあーちゃんにご褒美のおやつを進呈！ところが『結構です…』とばかりにそっぽを向いてしまったとか。それよりも、診察台から一刻も早く降りたい模様。まだ何かされるかも、と思っているのでしょうか…？

ガクガクブルブルと震えながら文句を言い続けるあーちゃんのお姿は、多くの人々をクスッと笑顔に、そしてほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「病院分かるんだよね、頑張りました」「可愛いなぁ」「小さい声で我慢、エライ！」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「nonta0514」には、人間味あふれるあーちゃんの日々が紹介されていますよ。チャーミングな姿に癒されてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「nonta0514」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております