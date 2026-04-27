清塚信也が、ニューアルバム『KIYO-LOGUE』（キヨローグ）を6月3日にリリース。また、本作に収録される「シューマンとブラームス」、「子供の情景 作品15より 第7曲「トロイメライ」（シューマン）」を5月6日に先行配信する。

（関連：【画像あり】清塚信也、『KIYO-LOGUE』ジャケット写真）

前作『Transcription』以来約4年ぶりの新譜となる本作は、コンサートでも人気の“トーク”をスタジオ録音のアルバムとして収録。音楽と言葉が織り成す対話（Dialogue）を通じて、各曲が持つ音楽性をより深く掘り下げた、バラエティ豊かな作品となっている。

先行配信される「シューマンとブラームス」は、今作のキーポイントとなる“トーク”を披露。シューマンとブラームスの関係性、それぞれの歴史などを清塚ならではの知識とユーモアを交えた視点で語っている。

また、7月12日には『清塚信也 47都道府県ツアー2025-2026』の千秋楽となる東京 サントリーホール公演が決定。同公演も含めて、全47都道府県63公演のツアーを完走することとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）