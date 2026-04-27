BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotelは、「スプリングアフタヌーンティー〜緑耀〜」を5月2日から6月28日までの土休日限定で開催する。

スイーツは、柑橘を抹茶のムースと合わせ盆栽にみたてた「抹茶と柑橘の盆栽タルトレット」、「メロンと練乳のショートケーキ」など果実のスイーツ3種と、グラスの底にコンフィチュールを忍ばせた「フルーツトマトのジュレ」、桜パウダーで飾った「じゃがいものミルフィーユ」など旬野菜のスイーツ3種。にんじんとくるみのスコーンとプレーンスコーンはクロテッドクリーム・自家製苺ジャムとともに提供する。アミューズとセイボリーは、蛤と海藻のフラン、国産牛サーロインのローストビーフサンド、帆立と海老のタルタル、桜鱒とほうれん草のキッシュなどを用意する。ドリンクは「茶筅で仕立てた冷抹茶」に加え、コーヒーや紅茶、ハーブティーなどはフリーフローで提供する。

場所は45階メインバー「BAR BELLUSTAR」。1日20食限定。提供時間は午後1時半から5時半までの2時間制。料金は8,200円、シャンパンフリーフロー付きが12,000円。税・サービス料込。