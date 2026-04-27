暖かい日が増えてきましたが、きょうは衣替えの話題です。

【写真を見る】ヒツジは毛を刈らないと〇〇〇になってしまう！？村山産業高校の生徒たちが毛刈りに挑戦 生きるための羊の衣替えとは（山形）

村山市の高校できょう、初夏を前にある動物の衣替えが行われました。

その動物が、ヒツジです。村山市の村山産業高校では１０頭の羊を飼育していて、そのうち２頭のお母さんヒツジの毛刈りがきょう行われました。

なぜ毛刈りをするかわかりますか？

ヒツジたちが熱中症になることを防ぐためなんです。特にお母さんヒツジたちは子育てが忙しいため、早めに行われました。

先生「じゃあ野球部いこっか」

野球部の生徒「ガチで怖いっす」

■３年生たちが毛刈りに挑戦！

先生のお手本のあとに３年生達も毛刈りに挑戦です。

藤井響樹アナウンサー「こちらの羊の毛は長い所で１１ｃｍ程あるということで皮膚と毛の境目が非常に分かりづらくなっています。加えて羊の毛は雨を弾くために油っぽくなっているため、肌を傷つけずにしっかりと毛を刈る「力加減」が非常に難しいということです」

無事衣替えを終え、随分スッキリとしたお母さん羊は元気いっぱいの子羊の元へ戻っていきました。

生徒「ちょっと刃を下にしてしまうと身体も切れてしまうので（身体と刃を）平行にして切る所が大変でした」

生徒「思ったより羊が可愛いと思った。毛の量が多くて中々進まないので安心させるつもりでやりました」