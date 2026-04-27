明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホームでFC大阪に勝利し2連勝となりました。



6月に閉幕する百年構想リーグ。この試合を入れて残り7試合となるなか、アルビは徐々に調子を上げています。この試合では、何度もダイナミックな攻撃を披露しゴールに迫りました。



まずは、前半4分。コーナーキックのこぼれ球に奥村。さらに10分はフリーキックのチャンス。一度は相手ディフェンスにクリアされますが、粘り強くボールを拾いゲリアがボレーシュート。ゴールとはなりませんが、積極果敢なプレーで会場を沸かせます。



後半もアグレッシブな姿勢を貫くアルビ。後半10分には、相手のパスをインターセプトし一気にカウンター。ここまで5得点のマテウス モラエスが仕掛けると、ボールは若月の足元へ。豪快に左足をふり抜きゴール！



これが決勝点となり2連勝。この勢いそのままに29日(水)からのゴールデンウィーク4連戦に臨みます。



■FW 若月大和(24)

「徐々にチームとして良さだったり勢いが出てきていると思う。全試合勝てるように頑張る。」