近鉄不動産株式会社が、志摩市および近畿日本鉄道株式会社の後援を得て、「志摩まつり２０２６初夏」を開催する。「志摩まつり」は、セミナーや展示、イベント等を通して志摩の魅力を発信し地域活性化を図るとともに、志摩を訪れるきっかけ作りを目的とし、今回で３回目となる。

「志摩まつり２０２６初夏」は、２０２６年５月３０日（土）、３１日（日）の２日間、コワーキングカフェ等を備えた地域の交流拠点や観光客の時間待ちスポットとして昨年４月に近鉄「鵜方」駅前にオープンした「伊勢志摩ぷらっとＨＯＭＥ」およびアクティビティリゾート施設「志摩グリーンアドベンチャー」の２会場で開催される。

第１会場の「伊勢志摩ぷらっとＨＯＭＥ」では、『志摩の魅力が盛りだくさん！』をテーマに、１日目は、伊勢志摩国立公園指定８０周年を記念して、環境省職員による「伊勢志摩国立公園のことを学ぼう！」の講演会を実施するとともに、海洋ゴミを使った工作等のワークショップも実施する。２日目は、同市在住の二胡愛好家による二胡演奏会が実施される。

同市で活躍する花屋による「フラワーアレンジメント教室」をはじめとして、アップルパイや野菜の販売など、同市在住の人々の協力を得て、多数のイベントを開催し、志摩の魅力を発信する。

第２会場の「志摩グリーンアドベンチャー」では、グランピングフィールドにて、前回好評だったドッグランの開放やマイクロバブルを搭載したドッグスパの体験会を開催。加えて今回は、 １日目に犬の保育園Ｐｅｅ−Ｋａ−Ｂｏｏさまによる犬の相談会も行う。

また、「伊勢志摩ぷらっとＨＯＭＥ」が入居するうがたファミリープラザの飲食店をはじめとするテナントの協力を得て、行われる。