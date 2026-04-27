楽天・荘司康誠投手（２５）が２８日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に先発する。チームは現在２連敗中で、直近５試合で１勝４敗。荘司は「いいゲームができてない状況が続いているので、ここで１回勝ちたいとみんなが思っている。流れを断ち切れるようにしたい」と連敗ストップを期した。

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昨季とは異なる荘司のマウンドさばきが透けて見えた。前回登板の２１日の日本ハム戦。３回１死満塁で右打者の郡司に対して１ストライクから２球連続でツーシームで内角をえぐった。最後は外角のカットボールで空振り三振。さらに続く、万波も内角１５２キロのツーシームで右飛に仕留めた。「変化球をマークしていたので、ゴロで詰まらせられるツーシームを選びました」。新球種で狙い通りにピンチを脱していた。

初の開幕投手を務めた今季はここまで４試合に登板して３勝１敗、防御率２・６７をマークしている。２７イニングを投げて、３１奪三振と支配的な投球を披露。スプリットやカットボールが威力を発揮しつつ、新球種として採用しているツーシームで投球の幅も広げている。

昨季までは「遊びで投げるくらいだった」というツーシーム。新球種として導入した背景の一つには本拠の環境変化がある。今季から楽天モバイル最強パークにホームランテラスが設置された。左中間や右中間は最大６メートル前方へ移動。「最初はもう球場が狭くなるので、なるべく飛ばされないようにピッチングデザインしたいと思って、ツーシームにトライして。真っすぐだけではフライになりやすい球ですし、一歩間違えたら（スタンドに）入っちゃう危険性が多いボールではある。（ツーシームを）持っておくことで少しでもバッターの迷いを生めればいいな、と」。ハードヒットを回避するための有効な手段として打者の手元で変化するツーシームに挑戦している。

試合での投球を増やしたのはレジェンドの言葉に背中を押されたからだった。今季から加入した前田健からの助言がある。「試合で投げたほうが思ったより動く。いい球もいくし、コツもつかみやすいから投げてみなよ」。アドバイスを胸に実戦で積極的に投げ込むことで、磨きをかけている。

収穫を得ながらも、荘司の自己評価は極めて厳しい。現在の習熟度は「レベル１ですね」と笑う。先発の柱を担う若き右腕の視線は、さらなる進化の先を見据えている。（宮内 孝太）