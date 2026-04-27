◇MLB ドジャース 6-0 カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

カブス・今永昇太投手が6回途中5失点で今季2敗目(2勝)。試合後にはメジャーリーガーとしての実感と覚悟を口にしました。

メジャー3年目の今永投手はこの試合、前回登板から中4日で先発。今季ワーストの5失点となったものの、今季最多タイの100球を投じました。

試合後、報道陣から“中4日で100球を投げた”ことにコメントを求められると、「1年目は正直、中4日で投げていることが特別と思っていたが、もう2年目3年目と来てそれが当たり前になってきた」と成長と意識の変化を明かします。

「今までは『中4日で投げていてリカバリーも大変』といったことも頭にあったが、もうそれも普通」と続け、「やはりメジャーリーグにいることを一番感じるのは、チャーター便に乗っていることでもなければ素晴らしいクラブハウスを経験できることでもなく、中4日で投げていること」と語りました。

「これからも監督の頭を悩ませず、当たり前のように『中4で行け』と言われるように。菊池さん(菊池雄星投手)などは当たり前にやっているので、そういう選手になりたい」と、先輩左腕を目標に掲げました。

「この3年目から自分を日本人だと思うことをやめようと思って。アメリカにいるので日本人とかアメリカ人とかで分けるのではなく、自分もメジャーリーガーなので堂々とやっていくと決めて臨んでいる」と、いち選手として戦っている覚悟を示した今永投手。

このマインドに至った理由に「自分の中で言い訳しているところがあったので無くしたい」と語ると、「今日は結果が良くなかったので前までは落ち込んだりとか胸を張ってバスまで行けなかったりしたが、まだ次もあるのでしっかり胸を張って次の登板に向かいたい」と前を向きました。