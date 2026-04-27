近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が２７日放送のＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。２６日の広島戦（甲子園）で死球を受け、左手首を骨折した近本光司外野手について「心配ですね」と切り出し「ちょっとカープ戦は遺恨残すかもしれんね。去年あたりからね」と言及した。

昨年４月２０日の同カード（甲子園）でも広島・岡本が阪神・坂本の頭部に死球をぶつけ、藤川監督が激高。カープの首脳陣は謝罪に向かったが、手を挙げて制するようなしぐさを挑発と受け取り、新井監督は「チームを預かるもの、年長者として腹に据えかねるものがあった」と後日に胸中を明かす一幕もあった。

阪神は今季も貯金７の首位を走っているものの、「１番・中堅」で出場し続けてきた近本の穴埋めは簡単ではない。金村氏は「近本がいないのはものすごく痛いけど、若手にはビッグチャンスやから」と分析。「前川なんてこれで（他の選手が中堅にまわることで、左翼の定位置を）つかむでしょう。高寺がセンターでいくか、福島がいくか。福島もこれでもっともっとアピールするチャンスだしね」と新たな戦力の台頭に期待を寄せた。