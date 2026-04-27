【ワシントン＝阿部真司】米ホワイトハウス記者会主催の夕食会会場のホテルで２５日に発生した銃撃事件を巡り、米紙ニューヨーク・ポストは２６日、拘束された容疑者の男（３１）の犯行声明の全文を報じた。

政権幹部を標的にするとしており、トランプ大統領も含まれていたとみられる。捜査当局が詳しい動機を調べている。

男はカリフォルニア州トーランス在住の教師兼ビデオゲーム開発者のコール・アレン容疑者で、会場に押し入ろうとして発砲し、取り押さえられた。トランプ氏ら政権幹部にけがはなかった。２７日に連邦地裁で罪状認否の手続きが行われる。夕食会は現職大統領を招く恒例行事で、約２６００人が出席していた。

同紙によると、容疑者は事件１０分前の家族へのメッセージで犯行を予告。トランプ政権幹部を「最高位から順に標的」にするとしていた。声明では政権の施策に「怒りがこみ上げてくる」とし、米ＮＢＣニュースによると、事件前のＳＮＳへの投稿ではトランプ氏を名指しし、対イラン軍事作戦などを批判していた。

トッド・ブランチ司法長官代行はＮＢＣのインタビューで、「トランプ氏を含む政権関係者を標的にしていたようだ」と語った。