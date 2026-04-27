「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）

佐藤輝明内野手の豪快弾で首位に返り咲いた藤川阪神だが、手放しで喜んでばかりいられない出来事が起こった。

八回２死。広島の左腕・高の１５１キロ直球が内角高めに抜け、スイング体勢に入っていた近本光司外野手の左手首に直撃。激しい痛みに襲われた近本は打席内に倒れ込み、しばらく動けなかった。一塁側ベンチからコーチ、トレーナーが駆け寄る。起き上がり、右手でヘルメットを触るしぐさを見せながらベンチに下がったが、再びグラウンドに戻ってくることはなかった。

数時間後、衝撃の一報が球団から発表された。「左手首の骨折」。全治期間は発表されなかったが、一般的に手首の骨折の全治には２〜３カ月を要するとされており、前半戦での復帰はほぼ絶望的だと予想される。

２０２３年７月２日の巨人戦で死球を受けて肋骨を骨折した際には、同４日の出場選手登録抹消から、わずか１８日後の同２２日に再登録されるという驚異的な回復を見せ、岡田彰布監督を胴上げする活躍を見せた。

近本不在となった１１試合。代役１番は森下翔太外野手が８試合、島田海吏外野手が２試合、中野拓夢内野手も１試合務めた。中堅には森下が５試合、島田が４試合、小野寺暖外野手が２試合入った。１１試合の中で３連勝もあれば３連敗もあった。５勝６敗と負け越しはしたが、首位の座は守った。

前回よりも離脱期間が長いことが予想される今回のアクシデント。阪神は今後、どのように戦っていけばよいのだろうか。

阪神ＯＢの中田良弘氏は開口一番、「痛い。痛すぎる。近本の代わりはどこにもいないからね」と語り、続けて「センターには福島を入れて、打順としては中野を１番に上げて、福島を２番に入れる。この形がいいんじゃないかと思う」と持論を述べた。

２番・中野を変えず、１番に福島を入れるパターンについては「やっぱり中野と福島では出塁率が違う。相手からしても、１番に中野の方が嫌だと思う」と指摘。続けて「昨日（４月２６日）の広島戦を見てても、福島の足を相手は警戒してたし、福島はファウルで粘るなど打撃に粘りがあるから、中野が出塁した時に判を押したように送りバントじゃなくて、エンドランなど足を絡めた攻撃ができるんじゃないか」と、「１番・中野、２番・福島」案を推奨した。

昨年５３試合に登板して１勝０敗９セーブ３６ホールド、防御率０・１７と大車輪の活躍を見せた石井大智投手に続く主力の離脱となったが、球団史上初のリーグ連覇は厳しくなるのだろうか。中田氏は否定する。

「近本の代わりはいないし、離脱期間が長くなることが想定される中で厳しい戦いを強いられることは間違いないんだけど、連覇に向けて黄色信号とまではいかないと思う。だって阪神はまずピッチャーがいいから。得点力が落ちるかもしれないけど、点を与えない野球ができる。それに、藤川監督は去年でも勝ちながら育てるという野球をしてきた実績がある。確かに痛いは痛いんだけど、優勝に一番近い位置にいることは間違いない。近本が戻ってくるまでどこまで踏ん張れるかじゃないかな」と解説した。

不測の事態に備えたマネジメントが試される数カ月。決して楽観視できる状況ではないが、こんな事態をも見越していただろう藤川監督の包丁さばき、そしてナインのプレーに注目したい。（デイリースポーツ・鈴木健一）