【福岡県】湯上がりの肌がしっとり。“美肌の湯”脇田温泉の魅力とは？ 旧伊藤伝右衛門邸やグルメも堪能
福岡県宮若市、犬鳴峠（いぬなきとうげ）の麓にたたずむ脇田温泉は、遠賀川の支流である犬鳴川沿いに広がる静かな温泉郷です。
その歴史は非常に古く、奈良時代に開湯したと伝えられており、天平年間には大伴旅人が入湯したという説も残るほど、古くから人々に親しまれてきました。
泉質は、硫黄分をわずかに含むアルカリ性単純泉です。無色透明のお湯は適度なぬめり気があり、湯上がりの肌がしっとりとすることから「美肌の湯」として知られています。
周囲を豊かな自然に囲まれており、春の桜、夏のホタル、秋の紅葉、そして冬の雪景色と、1年を通じて表情豊かな四季の風情を楽しめるのが魅力です。
また、お土産には「瀬川菓子舗」の名物、みずみずしい果実を包んだ「フルーツ大福」が人気を集めています。地元の新鮮な野菜や加工品を探すなら、直売所「ドリームホープ若宮」に立ち寄るのもよいでしょう。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
その歴史は非常に古く、奈良時代に開湯したと伝えられており、天平年間には大伴旅人が入湯したという説も残るほど、古くから人々に親しまれてきました。
泉質は、硫黄分をわずかに含むアルカリ性単純泉です。無色透明のお湯は適度なぬめり気があり、湯上がりの肌がしっとりとすることから「美肌の湯」として知られています。
「脇田温泉」周辺には何がある？温泉を堪能した後は、宮若市の豊かな食や歴史スポットを巡るのがおすすめです。温泉街には、宮若全国俳句大会の入選作が並ぶ「俳句の道」があり、のんびりと散策を楽しむことができます。周辺のグルメスポットとして注目したいのが、フードコート「GROCERIA（グロッサリア）脇田店」です。ここでは地元宮若産の新鮮な食材をふんだんに使用したピザやパン、旬のメニューを味わうことができます。
また、お土産には「瀬川菓子舗」の名物、みずみずしい果実を包んだ「フルーツ大福」が人気を集めています。地元の新鮮な野菜や加工品を探すなら、直売所「ドリームホープ若宮」に立ち寄るのもよいでしょう。
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