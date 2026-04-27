20〜34歳女性が選ぶ「タレントパワー」が急上昇した20代男優ランキング！ 2位は「長尾謙杜」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳女性（F1層）を対象に「タレントパワーが急上昇した20代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（タレントの年齢は2025年度調査時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
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2位は、アイドルグループ・なにわ男子のメンバーとして活躍する、長尾謙杜さんでした。
2025年9月に公開された阿部寛さん主演映画『俺ではない炎上』に出演したほか、同年10月公開の映画『恋に至る病』では山田杏奈さんとW主演を務めました。話題の映画作品への出演が相次いだことが、流行に敏感なこの世代における注目度の上昇につながりました。
1位は、俳優の高橋文哉さんでした。
2025年前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』に出演して大きな注目を集めたほか、日本コカ・コーラ「やかんの麦茶 from 爽健美茶」のCMで大人になった野原しんのすけ役を好演し話題となりました。朝ドラや人気アニメとのコラボCMなど、多方面での露出が増えたことがパワースコアの大幅な上昇を後押ししました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：長尾謙杜（なにわ男子）
2位は、アイドルグループ・なにわ男子のメンバーとして活躍する、長尾謙杜さんでした。
1位：高橋文哉
1位は、俳優の高橋文哉さんでした。
2025年前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』に出演して大きな注目を集めたほか、日本コカ・コーラ「やかんの麦茶 from 爽健美茶」のCMで大人になった野原しんのすけ役を好演し話題となりました。朝ドラや人気アニメとのコラボCMなど、多方面での露出が増えたことがパワースコアの大幅な上昇を後押ししました。
(文:All About ニュース編集部)