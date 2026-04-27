NTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」にて、4月17日からBTSが出演するトークショー『BTS:The Best Talk Show!』が独占配信中だ。あわせて、ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」のキャンペーンプロジェクト「ドコモ MAX with BTS」の新キービジュアルとソロカットも公開された。

（関連：【画像あり】「ドコモ MAX with BTS」新キービジュアルとメンバーのソロカット）

本作は、3月から放映中の「ドコモ MAX with BTS」のTVCM第2弾「ずっと一緒に」篇の中でも描かれているトークショーを映像化したもの。BTSメンバー7人が毎回入れ替わりでMCを務め、いま気になる質問を他のメンバーにぶつける内容となっている。

現在までにEpisode 2まで配信されており、以降は5月7日にEpisode 3、5月17日にEpisode 4、5月27日にEpisode 5、6月7日にEpisode 6、6月17日にEpisode 7が順次独占配信予定。

あわせて公開された「ドコモ MAX with BTS」の新キービジュアルでは、3月26日から公開されていたキービジュアルとは一転、白地を背に、黒い衣装を身に纏ったメンバー7人が横並びに。また、メンバーのソロカットは2種類あり、7人それぞれ異なる表情を浮かべている。

なお、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」プランの〈選べる特典〉でLeminoを選択すると、Leminoプレミアムが追加料金なしで利用可能だ。Leminoでは現在、BTS関連の28作品も独占配信している（一部無料作品あり）だけに、ドコモユーザーは特に要チェックだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）