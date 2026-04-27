TDR、50体の“バズ軍団”がパークに登場!? スペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」開催へ
東京ディズニーランドは、7月2日（木）から9月14日（月）までの間、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の日本公開を記念したスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催する。
【写真】迫力ありすぎw 総勢50体のバズ軍団のイメージ
■ウエスタンランドには2種類の的当てゲームも
今回開催される「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」は、作中に登場するキャラクターたちがデザインされたデコレーションやフォトスポットが登場するほか、「ピザ・プラネット」をイメージしたスペシャルメニューや『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちをモチーフにしたグッズが販売される企画。
東京ディズニーランドは、『トイ・ストーリー5』の仲間たちと一緒に遊んでいるような気分が味わえるフォトスポットや、子ども向けの的当てゲームを展開。例えば、トゥモローランドでは、総勢50体のバズ軍団のフォトスポットや、キャラクターが大きく描かれたデコレーションを使った思い出作りがかなう。
また、自身のスマートフォンを使って、6ヵ所のスポットを巡りスタンプを集める体験プログラム「トイフレンズスタンプラリー」も実施。スタンプを6個集めたゲストには、オリジナルシールのプレゼントが用意されている。
さらに、「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では、「ピザ・プラネット」をイメージした特別な店内で、スペシャルセットのペパロニピザや、「ピザ・プラネット」のロゴがデザインされたカルツォーネ、カラフルなトッピングが印象的なスパークリングドリンクを堪能できる。
■グッズの詳細が気になる！
一方の東京ディズニーシーは、アトラクション「トイ・ストーリー・マニア！」周辺に、『トイ・ストーリー5』公開を記念した特別な装飾が登場し、ゲストを物語の世界へ誘い込む。
加えて、両パークでは、7月1日（水）から、ウッディやジェシーをモチーフにした身につけアイテムや、ボニーの部屋で遊んでいるキャラクターをあしらったグッズが一足先に販売される。
それから、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルを含む3つのディズニーホテルでは、本イベントと連動したスペシャルメニューを提供。ディズニーリゾートラインではオリジナルデザインのフリーきっぷを販売するほか、イクスピアリでも、『トイ・ストーリー5』の雰囲気を楽しめるデコレーションや館内BGMが登場する予定だ。
【写真】迫力ありすぎw 総勢50体のバズ軍団のイメージ
■ウエスタンランドには2種類の的当てゲームも
今回開催される「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」は、作中に登場するキャラクターたちがデザインされたデコレーションやフォトスポットが登場するほか、「ピザ・プラネット」をイメージしたスペシャルメニューや『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちをモチーフにしたグッズが販売される企画。
また、自身のスマートフォンを使って、6ヵ所のスポットを巡りスタンプを集める体験プログラム「トイフレンズスタンプラリー」も実施。スタンプを6個集めたゲストには、オリジナルシールのプレゼントが用意されている。
さらに、「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では、「ピザ・プラネット」をイメージした特別な店内で、スペシャルセットのペパロニピザや、「ピザ・プラネット」のロゴがデザインされたカルツォーネ、カラフルなトッピングが印象的なスパークリングドリンクを堪能できる。
■グッズの詳細が気になる！
一方の東京ディズニーシーは、アトラクション「トイ・ストーリー・マニア！」周辺に、『トイ・ストーリー5』公開を記念した特別な装飾が登場し、ゲストを物語の世界へ誘い込む。
加えて、両パークでは、7月1日（水）から、ウッディやジェシーをモチーフにした身につけアイテムや、ボニーの部屋で遊んでいるキャラクターをあしらったグッズが一足先に販売される。
それから、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルを含む3つのディズニーホテルでは、本イベントと連動したスペシャルメニューを提供。ディズニーリゾートラインではオリジナルデザインのフリーきっぷを販売するほか、イクスピアリでも、『トイ・ストーリー5』の雰囲気を楽しめるデコレーションや館内BGMが登場する予定だ。