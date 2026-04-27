昨夜、山形県寒河江市で火災があり、住宅など５棟が焼けました。最初に火が出た小屋の炎が周辺にも燃え広がったとみられ、夜の住宅街が騒然となりました。

【画像】夜の住宅街で立ち上がる炎

夜、住宅街を照らす炎と爆発音。建物から炎が噴き出しています。

きのう午後７時半ごろ、寒河江市本楯で「建物と車が燃えていて、爆発音がする」などと１１９番通報がありました。

燃えていたのは寒河江市本楯に住む男性の住宅敷地内の小屋で、爆発音をあげながら激しい炎を噴き上げました。

■火は向かい側の家にも燃え移る

火は道路を挟んだ向かい側の家にも燃え移ります。

消防が窓を割って住宅の中にも放水し消火活動を続けましたが、鎮火したのは日付が変わったきょう午前１時半で、およそ６時間にわたり燃え続けました。

この火災で住宅と小屋それぞれ１棟が全焼したほか、住宅２棟と車庫１棟が部分的に焼け、車３台が焼けました。けが人はいませんでした。

近所の人によりますとはじめに小屋が燃えて爆発音がし、その後すぐに住宅に燃え移ったということです。

消防や警察が出火原因などについて調べを進めています。