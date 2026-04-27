【現場画像】「爆発音がする」夜の住宅街が騒然...住宅など5棟焼ける火災 約6時間にわたり燃え続ける（山形・寒河江市）
昨夜、山形県寒河江市で火災があり、住宅など５棟が焼けました。最初に火が出た小屋の炎が周辺にも燃え広がったとみられ、夜の住宅街が騒然となりました。
夜、住宅街を照らす炎と爆発音。建物から炎が噴き出しています。
きのう午後７時半ごろ、寒河江市本楯で「建物と車が燃えていて、爆発音がする」などと１１９番通報がありました。
燃えていたのは寒河江市本楯に住む男性の住宅敷地内の小屋で、爆発音をあげながら激しい炎を噴き上げました。
■火は向かい側の家にも燃え移る
火は道路を挟んだ向かい側の家にも燃え移ります。
消防が窓を割って住宅の中にも放水し消火活動を続けましたが、鎮火したのは日付が変わったきょう午前１時半で、およそ６時間にわたり燃え続けました。
この火災で住宅と小屋それぞれ１棟が全焼したほか、住宅２棟と車庫１棟が部分的に焼け、車３台が焼けました。けが人はいませんでした。
近所の人によりますとはじめに小屋が燃えて爆発音がし、その後すぐに住宅に燃え移ったということです。
消防や警察が出火原因などについて調べを進めています。