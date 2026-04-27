立ち技格闘技「RISE」は27日、都内でRISEワールドシリーズ2026―GLORY×RISE ラストフェザーウエイトスタンディングトーナメントFinal―」（6月6日、東京・EBARA WAVE ARENAおおた）の会見を行った。

準決勝に進出したRISEライト級王者の原口健飛（28＝FASCINATE FIGHT TEAM）とYURA（23＝DIATIGER GYM）が会見。

原口は「YURAくんと俺の新旧対決じゃないですけど、そこが一番なのかと思う。ここまで生き残れるのはなんの運でもなく実力だと思っている。警戒して戦う。YURAが4人に残ってるのがよかった。全部ペッチ（ペットパノムルン・キャットムーカオ）に負けているし、いろいろな妄想とか浮かぶ。俺自身も面白いなと思うが、そこは空気読まずに俺がぶっ倒して、ペッチかミゲールとやって優勝したいなと思います」と意気込む。

トーナメントについては「そんときとは体つきもパワーも違う。先のことは考えずにYURAくんのことに集中して挑みたい。トーナメントは6年ぶりで違う」と勘違いして苦笑い。

決勝の相手に原口は「ペッチが判定で勝ってくる。ミゲールも成長してくるけど、相性もあるし、ペッチは毎試合成長していくる。ペッチが勝ってくる」とペッチの強さを認める。YURAには対し原口は「若さもあるが、恐怖心がない勢いですね。技よりも気持ちですよね」と若さの勢いを止めたいところだ。「俺も年取った。俺もこの時期に白鳥かいとか言っていた。若さに勝てないが、経験で圧倒していい試合したい。KOより再戦しても勝てないなという試合をしたい。KOでも判定でも」と圧勝して苦手意識を植え付けたいという。

原口は世代交代の波には「ベテランとして戦うし、勝ち残っているので胸を借すといわないとカッコ悪い。ベテランの強さを感じてもらいたい」と余裕の口ぶり。決勝では4度目のペッチとやりたいかには「できればやりたい、チャドやミゲールとかあるが、七度やるので勝ち越さないと。3回負けているから勝ち越さないと。ベッチもそんな感じでしょ。12回、13回やらないと」と笑わせていた。

YURAは「原口選手と戦うことになってビックリしている。ここまで来た。ワンデートーナメントなんですけど、先を考えずここはしっかり全力で絶対勝つ」と必勝を誓う。ワンデートーナメントには「1日2試合は初めて。どうなるかわからないですが、ケガするときつくなるのでケガせず勝ちたい」とやる気。決勝の相手には「ベッチ勝ってるのでペッチかな」と予想した。相手には「体も大きくなってスピードとパワーもついている。前は蹴りだったが、この前はパンチでダウン奪っていたので全てです」と警戒する。

世代交代にはYURAは「原口選手はRISEの顔。追いつけるじゃないけど勝って並びたい。俺の時代？思ってます」と強気。胸を借りるか？勝算ありかには「どっちもですね。胸を借りるたいう感じ。全力で倒しにいく。倒すしか勝ち目はない」とKO勝利しかない。