春先から全国各地で出没が相次いでいるクマ。ことしはクマのエサとなるブナの実が、石川県内では平年並みかそれ以上の豊作となる予測が示されました。



クマの出没に備え、石川県が開いた関係者との連絡会議。



中條 栞 記者：

「こちらの会場では、各市町のクマの担当者や猟友会などが集まりました。こちらでは、今シーズンのクマの出没の予測などが報告される見通しです」



去年1年間の石川県内のクマの目撃件数は、過去3番目に多い391件。





去年は、クマのエサとなるブナの実が大凶作でした。

石川県自然環境課・野上 達也 課長：

「現時点では、ことしの秋のブナの実の、なり具合は並作以上と予測されます」



石川県が調査したブナの開花状況によると、ことしの秋は平年並み以上に実をつける予想で、クマが山中でエサを確保できる状況になるため、人里での大量出没の可能性は現時点では低いとしています。



ただ、今の季節は、冬眠明けのクマが行動範囲を広げているため、人里での出没に注意が必要です。



石川県自然環境課・野上 達也 課長：

「春から夏にかけても、十分な山へ入る際の対応、それから集落近くでの対応、そういったことは重要かと思います」



クマは、草むらに隠れて移動するため、集落に隣接する草むらを刈り取るなど、被害防止対策の徹底を呼び掛けています。

