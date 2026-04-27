【背徳メシ】‟釜めしの素”にアレを入れるだけで激ウマに!? 丸美屋レシピ「試してみます」と話題沸騰
外にお出かけする機会も増える春やゴールデンウィークは、ついつい自炊も億劫になりがち。なんと、定番の釜めしの素にアレを入れるだけで背徳すぎる激ウマごはんに!?
のりたまや釜めしの素で人気のメーカー・丸美屋食品工業が自社のInstagramアカウントに投稿したレシピが、話題を呼んでいます。
※画像は「丸美屋食品【公式】」(@marumiya_jp)より引用
3~4人分で用意する材料は、丸美屋 「とり釜めしの素」1箱とお米3合、カマンベールチーズ1個のみと非常にシンプル。しかも、といだ白米と3合用の水、釜飯の素を入れた内釜の中にカマンベールチーズを入れて平らにならし、炊飯するだけ……!?
炊き上がったら、全体をしゃもじでよく混ぜれば出来上がり。とろっとしたチーズがやさしい鶏釜めしによく合い、これはやみつきに……。しかも炊飯器に入れて炊くだけなので、洗い物も少なく後片付けも簡単です。
丸美屋のInstagramにはこの他にも、麻婆豆腐の素や「家族のお茶漬け」など、身近な商品を使った意外なレシピが。簡単なアレンジレシピで、いつもの食卓をもっと楽しんでみては?
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丸美屋食品【公式】(@marumiya_jp)がシェアした投稿
のりたまや釜めしの素で人気のメーカー・丸美屋食品工業が自社のInstagramアカウントに投稿したレシピが、話題を呼んでいます。
※画像は「丸美屋食品【公式】」(@marumiya_jp)より引用
3~4人分で用意する材料は、丸美屋 「とり釜めしの素」1箱とお米3合、カマンベールチーズ1個のみと非常にシンプル。しかも、といだ白米と3合用の水、釜飯の素を入れた内釜の中にカマンベールチーズを入れて平らにならし、炊飯するだけ……!?
炊き上がったら、全体をしゃもじでよく混ぜれば出来上がり。とろっとしたチーズがやさしい鶏釜めしによく合い、これはやみつきに……。しかも炊飯器に入れて炊くだけなので、洗い物も少なく後片付けも簡単です。
丸美屋のInstagramにはこの他にも、麻婆豆腐の素や「家族のお茶漬け」など、身近な商品を使った意外なレシピが。簡単なアレンジレシピで、いつもの食卓をもっと楽しんでみては?
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