ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６５、伊７９ｂｐと小幅縮小 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６５、伊７９ｂｐと小幅縮小

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６５、伊７９ｂｐと小幅縮小

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）

ドイツ 3.008

フランス 3.658（+65）

イタリア 3.798（+79）

スペイン 3.463（+46）

オランダ 3.141（+13）

ギリシャ 3.763（+76）

ポルトガル 3.415（+41）

ベルギー 3.584（+58）

オーストリア 3.276（+27）

アイルランド 3.237（+23）

フィンランド 3.3（+29）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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