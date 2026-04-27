ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６５、伊７９ｂｐと小幅縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６５、伊７９ｂｐと小幅縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 3.008
フランス 3.658（+65）
イタリア 3.798（+79）
スペイン 3.463（+46）
オランダ 3.141（+13）
ギリシャ 3.763（+76）
ポルトガル 3.415（+41）
ベルギー 3.584（+58）
オーストリア 3.276（+27）
アイルランド 3.237（+23）
フィンランド 3.3（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 3.008
フランス 3.658（+65）
イタリア 3.798（+79）
スペイン 3.463（+46）
オランダ 3.141（+13）
ギリシャ 3.763（+76）
ポルトガル 3.415（+41）
ベルギー 3.584（+58）
オーストリア 3.276（+27）
アイルランド 3.237（+23）
フィンランド 3.3（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）