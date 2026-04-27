ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６５、伊７９ｂｐと小幅縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ　　　　3.008
フランス　　　3.658（+65）
イタリア　　　3.798（+79）
スペイン　　　3.463（+46）
オランダ　　　3.141（+13）
ギリシャ　　　3.763（+76）
ポルトガル　　　3.415（+41）
ベルギー　　　3.584（+58）
オーストリア　3.276（+27）
アイルランド　3.237（+23）
フィンランド　3.3（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）