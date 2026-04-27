高知県の茺田知事は、県が進める「消防広域化」の構想について「県が市町村にリーダーシップを発揮できるよう」消防庁長官に法律の改正を求める政策提言を行ったことを4月27日の定例会見で説明しました。



茺田知事は4月20日から23日にかけて、政策提言のため林総務大臣や金子国交大臣、高知県選出の尾粼官房副長官などを訪問しました。





このなかで消防庁の大沢長官に県が進める消防広域化について、県の権限の強化や財政支援について要望したことを定例会見で説明しました。消防広域化は、高知県の人口が減少する中で消防力を維持するため、高知県内15の消防本部を1つにまとめる構想ですが、現状では統合の前提となる法定協議会の設置に各市町村議会の議決が必要なため時間を要しています。これについて茺田知事は大沢長官に法律の改正を要望したということです。■茺田知事「例えば（市町村が）法定協のテーブルにつくということについて必要な場合には、高知県が市町村に対して勧告だったり、場合によっては指示だったりといったことができる法的な根拠を設ける。そういった形で県がより積極的に関与ができる裏付けを法制的に設けることを考えてもらえないかと提言した」県は消防広域化について5月12日に各市町村長を交えてはじめての実務協議会を行う予定です。