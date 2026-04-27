Snow Man目黒蓮、約3ヶ月ぶりの一時帰国で照れ笑い「うれしい気持ちでカナダから」 主演映画イベントに初生登壇
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が27日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）の公開直前レッドカーペットイベントに登壇した。『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中の目黒にとって、約3ヶ月ぶりの一時帰国。自身が主演を務める本作のイベントには初めての生出演となる。
【写真】超にあう！ハーフアップ姿の目黒蓮
ファンとの交流後、ステージに登壇した目黒は「いよいよ『SAKAMOTO DAYS』が皆さんに届けられると思うと、うれしい気持ちでカナダから来てしまいました」と照れ笑い。観客からの「お帰り〜！」という声が寄せられると、「かわいい声が。ありがとうございます」とうれしげだった。
目黒は、1月からカナダに滞在。3月22日には、本作の完成披露舞台あいさつが行われていたが、リモートで参加していた。
本作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
イベントにはほかに、高橋文哉、横田真悠、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、八木勇征、生見愛瑠、北村匠海、福田雄一監督が登壇。MCは、荘口彰久アナウンサーが務めた。
【写真】超にあう！ハーフアップ姿の目黒蓮
ファンとの交流後、ステージに登壇した目黒は「いよいよ『SAKAMOTO DAYS』が皆さんに届けられると思うと、うれしい気持ちでカナダから来てしまいました」と照れ笑い。観客からの「お帰り〜！」という声が寄せられると、「かわいい声が。ありがとうございます」とうれしげだった。
本作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
イベントにはほかに、高橋文哉、横田真悠、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、八木勇征、生見愛瑠、北村匠海、福田雄一監督が登壇。MCは、荘口彰久アナウンサーが務めた。