Snow Man目黒蓮（29）が27日、都内で映画「SAKAMOTO DAYS」（29日公開、福田雄一監督）公開直前レッドカーペットイベントに出席した。

目黒は出演する配信ドラマ「将軍 SHOGUN」シーズン2の撮影で1月下旬からカナダに滞在しており、約3カ月ぶりに日本に一時帰国した。伸びた髪をハーフアップに、ジャケット姿で目黒が登場するとファンからは「めめおかえりー！」「やばーい！」と歓声が上がった。この3カ月間出演した舞台あいさつなどのイベントはリモートで出演しており、久しぶりのリアル目黒に会場も大興奮。目黒は「いよいよ皆さんに作品が届けられると思うとすごくうれしい気持ちで、カナダから来てしまいました」とあいさつ。再び「お帰り〜！」と黄色い大歓声に包まれた。

イベントは雨が降りしきる中行われたが、目黒の帰国の歓迎と、映画のヒットを前祝いするかのように空に虹がかかる一幕もあった。

同作は、伝説の殺し屋・坂本太郎（目黒）が家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦うアクションストーリー。目黒は体重140キロのふくよかボディーながら、スイッチが入るとスマートな体形に変貌（へんぼう）する主人公を演じた。