NiziUが、初のベストアルバム『Portfolio』を7月1日にリリース。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。

（参考：NiziU、デビュー5周年を迎えても変わらないグループの核心 メンバーのひたむきさが広げる“Make you happy”の輪）

本作は、6年目を迎えた彼女たちがこれまで築いてきた自らの歩みを記した作品となる。ヒット曲や代表曲を中心に、これまでの活動を彩ってきた作品を網羅した全20曲が収められる。

“ギフトボックス”をコンセプトにした完全生産限定盤には、これまでの活動を振り返るトークやアーティストとしての歩みを深く語るインタビューを収録したBlu-rayに加え、ネックストラップやミニCDキーホルダーなどのグッズ、特別なフォトカードセットなどが付属する。初回生産限定盤には、NiziUのビジュアルを存分に楽しめるフォトブックレットのほか、デイリー衣装のトレーディングカードや証明写真風フォトカードがランダム封入される。

NiziU OFFICIAL FANCLUB会員限定のWithU盤は、LPサイズジャケットに加え、ユニット曲を収録した2CDの構成に。さらに、CD限定のメンバーによるボイスメッセージ「From NiziU」も独占収録される。

なおNiziUは、約3年半ぶりとなるドーム公演『NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA”』を6月に京セラドーム大阪、東京ドームにて開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）