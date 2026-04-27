　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 617(　　 617)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 756(　　 756)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　54(　　　26)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　48(　　　48)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1953(　　1953)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 110(　　 110)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 455(　　 455)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1033(　　 547)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　18)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 119(　　　91)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4116(　　1592)
　　　　　 　 　 6月限　　　 64187(　 32461)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　11(　　　 9)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 743(　　 329)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　28(　　　20)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2553(　　1207)
　　　　　 　 　 6月限　　　 52809(　 26571)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 9(　　　 3)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 196(　　 196)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 290(　　 290)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5184(　　5184)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 501(　　 501)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 395(　　 395)
　　　　　 　 　 6月限　　　 19714(　 19714)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 6(　　　 6)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース