主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 617( 617)
日経225ミニ 6月限 756( 756)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 54( 26)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 48( 48)
日経225ミニ 6月限 1953( 1953)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 110( 110)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 455( 455)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1033( 547)
9月限 20( 18)
TOPIX先物 6月限 119( 91)
日経225ミニ 5月限 4116( 1592)
6月限 64187( 32461)
7月限 11( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 743( 329)
9月限 28( 20)
日経225ミニ 5月限 2553( 1207)
6月限 52809( 26571)
7月限 9( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 196( 196)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 5月限 290( 290)
6月限 5184( 5184)
7月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 501( 501)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 5月限 395( 395)
6月限 19714( 19714)
7月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 617( 617)
日経225ミニ 6月限 756( 756)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 54( 26)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 48( 48)
日経225ミニ 6月限 1953( 1953)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 110( 110)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 455( 455)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1033( 547)
9月限 20( 18)
TOPIX先物 6月限 119( 91)
日経225ミニ 5月限 4116( 1592)
6月限 64187( 32461)
7月限 11( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 743( 329)
9月限 28( 20)
日経225ミニ 5月限 2553( 1207)
6月限 52809( 26571)
7月限 9( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 196( 196)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 5月限 290( 290)
6月限 5184( 5184)
7月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 501( 501)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 5月限 395( 395)
6月限 19714( 19714)
7月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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