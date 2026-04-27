主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1912( 1118)
TOPIX先物 6月限 2322( 1025)
日経225ミニ 6月限 3812( 3796)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15( 0)
TOPIX先物 6月限 869( 702)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 330( 330)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2565( 1016)
TOPIX先物 6月限 1425( 1380)
日経225ミニ 5月限 12( 12)
6月限 4512( 4335)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 400( 0)
日経225ミニ 5月限 4000( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 63( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1979( 1057)
9月限 40( 38)
TOPIX先物 6月限 1151( 807)
日経225ミニ 5月限 5143( 2041)
6月限 81245( 38283)
7月限 27( 13)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1249( 813)
9月限 72( 60)
日経225ミニ 5月限 2784( 1062)
6月限 52805( 27459)
7月限 44( 40)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 5)
日経225ミニ 5月限 321( 321)
6月限 4679( 4679)
7月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 884( 884)
9月限 10( 10)
日経225ミニ 5月限 357( 357)
6月限 26135( 26135)
7月限 21( 21)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1912( 1118)
TOPIX先物 6月限 2322( 1025)
日経225ミニ 6月限 3812( 3796)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15( 0)
TOPIX先物 6月限 869( 702)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 330( 330)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2565( 1016)
TOPIX先物 6月限 1425( 1380)
日経225ミニ 5月限 12( 12)
6月限 4512( 4335)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 400( 0)
日経225ミニ 5月限 4000( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 63( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1979( 1057)
9月限 40( 38)
TOPIX先物 6月限 1151( 807)
日経225ミニ 5月限 5143( 2041)
6月限 81245( 38283)
7月限 27( 13)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1249( 813)
9月限 72( 60)
日経225ミニ 5月限 2784( 1062)
6月限 52805( 27459)
7月限 44( 40)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 5)
日経225ミニ 5月限 321( 321)
6月限 4679( 4679)
7月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 884( 884)
9月限 10( 10)
日経225ミニ 5月限 357( 357)
6月限 26135( 26135)
7月限 21( 21)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース