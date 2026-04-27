　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1912(　　1118)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2322(　　1025)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3812(　　3796)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　15(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 869(　　 702)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 330(　　 330)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2565(　　1016)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1425(　　1380)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4512(　　4335)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 400(　　　 0)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4000(　　　 0)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　63(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1979(　　1057)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　40(　　　38)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1151(　　 807)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5143(　　2041)
　　　　　 　 　 6月限　　　 81245(　 38283)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　27(　　　13)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1249(　　 813)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　72(　　　60)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2784(　　1062)
　　　　　 　 　 6月限　　　 52805(　 27459)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　44(　　　40)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 321(　　 321)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4679(　　4679)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 884(　　 884)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 357(　　 357)
　　　　　 　 　 6月限　　　 26135(　 26135)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　21(　　　21)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース