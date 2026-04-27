外国証券 先物取引高情報まとめ（4月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7378( 7378)
9月限 111( 111)
TOPIX先物 6月限 8481( 8481)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 5月限 5120( 5120)
6月限 187600( 187600)
7月限 88( 88)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4550( 4550)
9月限 75( 75)
TOPIX先物 6月限 7639( 7639)
日経225ミニ 5月限 3511( 3511)
6月限 121248( 121248)
7月限 124( 124)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 150( 150)
TOPIX先物 6月限 236( 236)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 672( 650)
TOPIX先物 6月限 1858( 1856)
日経225ミニ 6月限 2800( 2790)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 848( 636)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 1953( 1953)
日経225ミニ 5月限 100( 100)
6月限 3904( 3904)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 288( 288)
TOPIX先物 6月限 787( 787)
日経225ミニ 6月限 1228( 1222)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3099( 3099)
9月限 14( 14)
TOPIX先物 6月限 6813( 6813)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 3642( 3642)
6月限 37931( 37931)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 117( 95)
TOPIX先物 6月限 231( 231)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 90( 90)
TOPIX先物 6月限 160( 160)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 134( 134)
TOPIX先物 6月限 229( 229)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 5月限 21( 21)
7月限 24( 24)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7378( 7378)
9月限 111( 111)
TOPIX先物 6月限 8481( 8481)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 5月限 5120( 5120)
6月限 187600( 187600)
7月限 88( 88)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4550( 4550)
9月限 75( 75)
TOPIX先物 6月限 7639( 7639)
日経225ミニ 5月限 3511( 3511)
6月限 121248( 121248)
7月限 124( 124)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 150( 150)
TOPIX先物 6月限 236( 236)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 672( 650)
TOPIX先物 6月限 1858( 1856)
日経225ミニ 6月限 2800( 2790)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 848( 636)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 1953( 1953)
日経225ミニ 5月限 100( 100)
6月限 3904( 3904)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 288( 288)
TOPIX先物 6月限 787( 787)
日経225ミニ 6月限 1228( 1222)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3099( 3099)
9月限 14( 14)
TOPIX先物 6月限 6813( 6813)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 3642( 3642)
6月限 37931( 37931)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 117( 95)
TOPIX先物 6月限 231( 231)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 90( 90)
TOPIX先物 6月限 160( 160)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 134( 134)
TOPIX先物 6月限 229( 229)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 5月限 21( 21)
7月限 24( 24)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース