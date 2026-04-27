　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7378(　　7378)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 111(　　 111)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8481(　　8481)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5120(　　5120)
　　　　　 　 　 6月限　　　187600(　187600)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　88(　　　88)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4550(　　4550)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　75(　　　75)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7639(　　7639)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3511(　　3511)
　　　　　 　 　 6月限　　　121248(　121248)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 124(　　 124)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 150(　　 150)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 236(　　 236)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 672(　　 650)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1858(　　1856)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2800(　　2790)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 848(　　 636)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1953(　　1953)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3904(　　3904)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 288(　　 288)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 787(　　 787)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1228(　　1222)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3099(　　3099)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6813(　　6813)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3642(　　3642)
　　　　　 　 　 6月限　　　 37931(　 37931)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 117(　　　95)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 231(　　 231)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　90(　　　90)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 160(　　 160)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 134(　　 134)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 229(　　 229)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　24(　　　24)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース