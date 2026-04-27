　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 16671(　 15543)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 120(　　　70)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 17647(　 17584)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 16189(　 10189)
　　　　　 　 　 6月限　　　227225(　227223)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　99(　　　99)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12812(　 11772)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 221(　　 171)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 21922(　 21922)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 10383(　　8383)
　　　　　 　 　 6月限　　　141223(　141221)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 138(　　 138)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1887(　　1636)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3397(　　3097)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 6月限　　　 10469(　 10469)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1210(　　1185)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5310(　　4288)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5923(　　5845)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2610(　　1460)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7723(　　7183)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3365(　　　55)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9475(　　9475)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 8(　　　 8)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1661(　　1271)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4214(　　3386)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6317(　　6309)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7827(　　7692)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16773(　 15951)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　6369(　　6369)
　　　　　 　 　 6月限　　　 82442(　 82442)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 644(　　 383)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 852(　　 814)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1229(　　 603)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1453(　　1347)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1232(　　1197)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 772(　　 772)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　82(　　　82)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース