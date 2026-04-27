外国証券 先物取引高情報まとめ（4月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16671( 15543)
9月限 120( 70)
TOPIX先物 6月限 17647( 17584)
日経225ミニ 5月限 16189( 10189)
6月限 227225( 227223)
7月限 99( 99)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12812( 11772)
9月限 221( 171)
TOPIX先物 6月限 21922( 21922)
日経225ミニ 5月限 10383( 8383)
6月限 141223( 141221)
7月限 138( 138)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1887( 1636)
TOPIX先物 6月限 3397( 3097)
日経225ミニ 5月限 5( 5)
6月限 10469( 10469)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1210( 1185)
TOPIX先物 6月限 5310( 4288)
日経225ミニ 5月限 5( 5)
6月限 5923( 5845)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2610( 1460)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 7723( 7183)
日経225ミニ 5月限 3365( 55)
6月限 9475( 9475)
7月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1661( 1271)
TOPIX先物 6月限 4214( 3386)
日経225ミニ 6月限 6317( 6309)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7827( 7692)
9月限 25( 25)
TOPIX先物 6月限 16773( 15951)
日経225ミニ 5月限 6369( 6369)
6月限 82442( 82442)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 644( 383)
TOPIX先物 6月限 852( 814)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1229( 603)
TOPIX先物 6月限 1453( 1347)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1232( 1197)
TOPIX先物 6月限 772( 772)
日経225ミニ 5月限 82( 82)
7月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16671( 15543)
9月限 120( 70)
TOPIX先物 6月限 17647( 17584)
日経225ミニ 5月限 16189( 10189)
6月限 227225( 227223)
7月限 99( 99)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12812( 11772)
9月限 221( 171)
TOPIX先物 6月限 21922( 21922)
日経225ミニ 5月限 10383( 8383)
6月限 141223( 141221)
7月限 138( 138)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1887( 1636)
TOPIX先物 6月限 3397( 3097)
日経225ミニ 5月限 5( 5)
6月限 10469( 10469)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1210( 1185)
TOPIX先物 6月限 5310( 4288)
日経225ミニ 5月限 5( 5)
6月限 5923( 5845)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2610( 1460)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 7723( 7183)
日経225ミニ 5月限 3365( 55)
6月限 9475( 9475)
7月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1661( 1271)
TOPIX先物 6月限 4214( 3386)
日経225ミニ 6月限 6317( 6309)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7827( 7692)
9月限 25( 25)
TOPIX先物 6月限 16773( 15951)
日経225ミニ 5月限 6369( 6369)
6月限 82442( 82442)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 644( 383)
TOPIX先物 6月限 852( 814)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1229( 603)
TOPIX先物 6月限 1453( 1347)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1232( 1197)
TOPIX先物 6月限 772( 772)
日経225ミニ 5月限 82( 82)
7月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース