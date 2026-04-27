「日経225オプション」5月限プット手口情報（27日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
SBI証券 32( 22)
松井証券 16( 16)
BNPパリバ証券 14( 14)
楽天証券 13( 9)
三菱UFJeスマート 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 120( 120)
SBI証券 31( 27)
BNPパリバ証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
UBS証券 15( 15)
松井証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯6万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
松井証券 6( 6)
SBI証券 7( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯6万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
SBI証券 32( 22)
松井証券 16( 16)
BNPパリバ証券 14( 14)
楽天証券 13( 9)
三菱UFJeスマート 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 120( 120)
SBI証券 31( 27)
BNPパリバ証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
UBS証券 15( 15)
松井証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯6万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
松井証券 6( 6)
SBI証券 7( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯6万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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