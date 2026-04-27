「日経225オプション」5月限コール手口情報（27日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 15( 9)
マネックス証券 7( 7)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万1375円コール
取引高(立会内)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万1125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
SBI証券 42( 22)
楽天証券 16( 10)
マネックス証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯6万750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
マネックス証券 10( 10)
SBI証券 9( 5)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 15( 9)
マネックス証券 7( 7)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
取引高(立会内)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万1125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
SBI証券 42( 22)
楽天証券 16( 10)
マネックス証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯6万750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
マネックス証券 10( 10)
SBI証券 9( 5)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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