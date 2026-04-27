　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　 9)
マネックス証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万1375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　42(　　42)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　42(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)

◯6万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
マネックス証券　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース