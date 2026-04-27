　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 173(　 173)
野村証券　　　　　　　　　　　　90(　　90)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　83(　　43)
岡三証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　14)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 150(　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 150(　　 0)

◯6万1375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 356(　 306)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　93(　　59)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　56(　　56)
JPモルガン証券　　　　　　　　　55(　　55)
ソシエテジェネラル証券　　　　　29(　　29)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　27(　　27)
楽天証券　　　　　　　　　　　　33(　　23)
広田証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
ゴールドマン証券　　　　　　　　19(　　19)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　11(　　11)
マネックス証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
インタラクティブ証券　　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
バークレイズ証券　　　　　　　　 4(　　 4)
野村証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
みずほ証券　　　　　　　　　　　92(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　89(　　89)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　43(　　43)
ソシエテジェネラル証券　　　　　24(　　24)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　24(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　20(　　16)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　　20(　　 0)

◯6万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース