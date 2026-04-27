「日経225オプション」5月限コール手口情報（27日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 173( 173)
野村証券 90( 90)
SBI証券 83( 43)
岡三証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
BNPパリバ証券 15( 15)
楽天証券 16( 14)
マネックス証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 150( 0)
ビーオブエー証券 150( 0)
◯6万1375円コール
取引高(立会内)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯6万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 356( 306)
SBI証券 93( 59)
三菱UFJeスマート 56( 56)
JPモルガン証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
BNPパリバ証券 27( 27)
楽天証券 33( 23)
広田証券 20( 20)
ゴールドマン証券 19( 19)
モルガンMUFG証券 11( 11)
マネックス証券 9( 9)
インタラクティブ証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
バークレイズ証券 4( 4)
野村証券 3( 3)
みずほ証券 92( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯6万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
岡三証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 89( 89)
BNPパリバ証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
SBI証券 24( 22)
楽天証券 20( 16)
松井証券 15( 15)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
立花証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
みずほ証券 20( 0)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 173( 173)
野村証券 90( 90)
SBI証券 83( 43)
岡三証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
BNPパリバ証券 15( 15)
楽天証券 16( 14)
マネックス証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 150( 0)
ビーオブエー証券 150( 0)
取引高(立会内)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯6万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 356( 306)
SBI証券 93( 59)
三菱UFJeスマート 56( 56)
JPモルガン証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
BNPパリバ証券 27( 27)
楽天証券 33( 23)
広田証券 20( 20)
ゴールドマン証券 19( 19)
モルガンMUFG証券 11( 11)
マネックス証券 9( 9)
インタラクティブ証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
バークレイズ証券 4( 4)
野村証券 3( 3)
みずほ証券 92( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯6万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
岡三証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 89( 89)
BNPパリバ証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
SBI証券 24( 22)
楽天証券 20( 16)
松井証券 15( 15)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
立花証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
みずほ証券 20( 0)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース