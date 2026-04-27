株式会社ジャパネットたかたテレビショッピングの元MCで、リポーターとして活動中の西川ゆりの（30）が27日までにインスタグラムとXを更新。結婚を発表した。

西川はインスタグラムで「いつもお世話になっている方々、応援してくださっている皆様へ。改めて私事で恐縮ですが、この度結婚いたしました」と報告し、ウエディングドレス姿をアップした。

続けて「結婚しても変わらずお仕事に対して真摯に向き合い、精進して参ります。まだまだ未熟ではありますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

また、Xでは「満天NAGOYAさんにて初のプラネタリウム挙式をさせていただきました」と、プラネタリウムでの幻想的な式の様子を投稿。

さらに「結婚式にてHIPPYさんに歌っていただきました もう最高のステージで盛り上げていただき感激です!!!」とシンガー・ソングライターHIPPY（45）とのショットもアップしている。

この投稿にフォロワーからは「素敵な家庭を築いて下さい」「素敵なドレスです 末永くお幸せに〜」「夫婦仲良く、支えあい、励ましあい、助けあいながらお過ごしくださいね」とコメントが寄せられている。

西川は17歳からタレント活動を開始。18〜21年株式会社ジャパネットたかたテレビショッピングMCを務めた。現在「Car−Xs」でリポーターとして出演中。