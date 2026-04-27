5月に続き、秋に能登地域で行われる予定となっている2度目のトキの放鳥。その放鳥が9月に石川県中能登町の春木地区で行われることが正式に決定しました。



5月に石川県羽咋市の邑知潟周辺で行われる本州初のトキの放鳥。



ことし秋にも予定されている2回目の放鳥へ向け、能登の各市町に設けられた放鳥推進モデル地区の中で場所の選定が進められていました。



27日、のと里山空港で開かれたトキ放鳥の受け入れ推進協議会。

石川県・山野 之義 知事：

「本年、2回目の放鳥は中能登町に決定をいたします」



9月ごろに行われる2度目の放鳥が、石川県中能登町の春木地区に正式に決定しました。



河合 紗花 記者：

「中能登町春木地区です。あたりを見回すと、畑や田んぼ山などたくさんの自然が広がってます」

トキの餌場となる水田など、エサ資源の豊富さに加え、最初の放鳥場所である羽咋市の邑知潟からも近く、繁殖に繋がりやすいことから、中能登町春木地区が選ばれました。



中能登町・宮下 為幸 町長：

「光栄の至りですし、能登半島が復旧復興のさなかの中で、トキの放鳥が2番目ということで、本当にありがたく思っている」



石川県・山野 之義 知事：

「放鳥が目的ではありませんので、群れを作って定着していただけるような、そんな環境を皆さんと一緒に作っていきたい、そんな思いを改めて強くしました」



石川県などは、将来的に能登9市町全てでトキの野生復帰を実現したいとしていて、来年度以降の放鳥に関しては、今後の定着状況を見て検討していくということです。



あらためて場所を確認しましょう。



5月行われる本州初となるトキの野生復帰の場所が、こちら羽咋市南潟地区です。



27日に発表された秋にも最大10羽が放たれる中能登町春木地区がこの場所です。



トキは放鳥場所周辺に定着する可能性が高いと思われていて、この2つの場所の距離は約11キロ。



それぞれの群れが交流し、繁殖が進むことが期待されています。

