風間トオル×星乃夢奈『おかえりの湯』6.27公開決定 温泉を舞台にしたハートウォーミングファンタジー
風間トオルが主演を務め、星乃夢奈がヒロインを演じる映画『おかえりの湯』の公開日が6月27日と決まった。併せて、本予告と本ポスタービジュアルが解禁となった。6月27日には初日舞台あいさつが開催される予定。
【動画】温泉SAKURAとヒロイン・桜の心温まる物語『おかえりの湯』本予告
本作は、都内にありながら、緑と水に抱かれた自然豊かな環境が広がる温泉を舞台にしたオリジナル・ハートウォーミングファンタジームービー。日常から一歩離れ、訪れる人々が心を癒し、自分自身と向き合うことのできる特別な場所を舞台に、温泉ならではのぬくもりと人と人とのささやかな絆を描き出す。
物語は、記憶を失い倒れていた若い女性・桜（星乃夢奈）を温泉の支配人・佐山（風間トオル）が見つけるところから始まる。行き場のない彼女を受け入れた佐山は、温泉で働くことを桜に提案し、一緒に働く従業員たちや客を和ませていくが、突然姿を消してしまう…。
ヒロイン・桜役の星乃夢奈は、「ゆうばり国際ファンタスティック思い出映画祭 2025」にてヌーヴェル・エトワール賞のベル・アクトリース賞を受賞した。
本予告は、主人公で支配人の佐山の落語シーンから始まり、温泉で働く仲間たちの姿もあり温かい物語を予感させる。
そこに現れたのは、山で行き倒れていた名前しか分からない謎の女性・桜。佐山たちが桜を助けると、桜は“恩返し”をしたいと言い、温泉の新しい仲間に加わった。温泉で一緒に働く仲間たちはクセつよな従業員ばかり。手品をする者がいたり、同じ“さくら”という名前をもつ従業員は言いがかりをつけたり。さらに調理場では喧嘩が勃発し、料理勝負することに？ それでも佐山は、趣味の落語をしながらも温かく従業員たちを見守る。
そんな中、桜が体調を崩し、さらには「ありがとう」と手紙を残して消えてしまい…。桜の正体はいったい…。
本ポスタービジュアルでは、佐山と桜が優しくほほ笑み、キャッチコピーは「帰る場所は、きっとここにある」。誰をも受け入れる温かさを感じさせるビジュアルになった。
映画『おかえりの湯』は、6月27日より公開。
【動画】温泉SAKURAとヒロイン・桜の心温まる物語『おかえりの湯』本予告
本作は、都内にありながら、緑と水に抱かれた自然豊かな環境が広がる温泉を舞台にしたオリジナル・ハートウォーミングファンタジームービー。日常から一歩離れ、訪れる人々が心を癒し、自分自身と向き合うことのできる特別な場所を舞台に、温泉ならではのぬくもりと人と人とのささやかな絆を描き出す。
ヒロイン・桜役の星乃夢奈は、「ゆうばり国際ファンタスティック思い出映画祭 2025」にてヌーヴェル・エトワール賞のベル・アクトリース賞を受賞した。
本予告は、主人公で支配人の佐山の落語シーンから始まり、温泉で働く仲間たちの姿もあり温かい物語を予感させる。
そこに現れたのは、山で行き倒れていた名前しか分からない謎の女性・桜。佐山たちが桜を助けると、桜は“恩返し”をしたいと言い、温泉の新しい仲間に加わった。温泉で一緒に働く仲間たちはクセつよな従業員ばかり。手品をする者がいたり、同じ“さくら”という名前をもつ従業員は言いがかりをつけたり。さらに調理場では喧嘩が勃発し、料理勝負することに？ それでも佐山は、趣味の落語をしながらも温かく従業員たちを見守る。
そんな中、桜が体調を崩し、さらには「ありがとう」と手紙を残して消えてしまい…。桜の正体はいったい…。
本ポスタービジュアルでは、佐山と桜が優しくほほ笑み、キャッチコピーは「帰る場所は、きっとここにある」。誰をも受け入れる温かさを感じさせるビジュアルになった。
映画『おかえりの湯』は、6月27日より公開。