『暴食のベルセルク』アニメ2期制作決定！ 新衣装に期待膨らむビジュアルも
2023年秋に放送されたテレビアニメ『暴食のベルセルク』の第2期の制作が決定。主人公フェイトと新衣装の聖騎士ロキシーが手を合わせて「２」の文字を作るビジュアルが解禁された。
【動画】EverdreaMによるOP楽曲「Jekyll ＆ Hyde」初披露！ テレビアニメ『暴食のベルセルク』本PV
原作は、一色一凛によるライトノベル『暴食のベルセルク〜俺だけレベルという概要を突発する〜』。小説投稿サイト「小説家になろう」で連載をスタートし、GCノベルズ（マイクロマガジン社）より文庫版が刊行。また、メディアミックスとして、滝乃大祐によるコミカライズが『コミックライド』（マイクロマガジン社）にて連載中で、累計部数は220万部を突破している。
スキルの優劣が絶対の世界で、主人公のフェイトは《暴食》という腹が減るだけのスキルを持ったせいで、最底辺の生活を強いられていた。しかしある日、城に侵入した賊を仕留めたことにより、フェイトの持つスキル《暴食》は、殺した相手からスキル・能力を奪い取るという、とんでもないスキルであることが判明し、世界が一変。大罪の名を冠するスキルを持った意思のある剣、《強欲》のグリードと出会い、闘争の世界に足を踏み入れ、無能と蔑まれた少年は下克上を果たしていく。
2023年秋に放送されたテレビアニメ第1期では、主人公フェイトが、思いを寄せる聖騎士ロキシーを守るため、理不尽な世の中に抗うため、仲間を守るために奮闘する裏で、自らを滅ぼすかもしれない強大すぎる力、《暴食》スキルとの葛藤が描かれ、日本のみならず海外でも話題に。
この度、第2期の制作が決定し、ビジュアルが公開。主人公フェイトと聖騎士ロキシーが手を合わせて「２」の文字を作る姿が描かれている。ロキシーは第2期より披露する新衣装を身にまとっており、彼らが紡ぐ新しいストーリーへ期待がふくらむ。
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原作は、一色一凛によるライトノベル『暴食のベルセルク〜俺だけレベルという概要を突発する〜』。小説投稿サイト「小説家になろう」で連載をスタートし、GCノベルズ（マイクロマガジン社）より文庫版が刊行。また、メディアミックスとして、滝乃大祐によるコミカライズが『コミックライド』（マイクロマガジン社）にて連載中で、累計部数は220万部を突破している。
2023年秋に放送されたテレビアニメ第1期では、主人公フェイトが、思いを寄せる聖騎士ロキシーを守るため、理不尽な世の中に抗うため、仲間を守るために奮闘する裏で、自らを滅ぼすかもしれない強大すぎる力、《暴食》スキルとの葛藤が描かれ、日本のみならず海外でも話題に。
この度、第2期の制作が決定し、ビジュアルが公開。主人公フェイトと聖騎士ロキシーが手を合わせて「２」の文字を作る姿が描かれている。ロキシーは第2期より披露する新衣装を身にまとっており、彼らが紡ぐ新しいストーリーへ期待がふくらむ。