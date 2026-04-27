エアロスミスの衝撃的なデビュー・アルバム50周年記念！ 2014年のライブ映像が再上映決定
グラミー賞を4度受賞し、ロックの殿堂入りも果たしているエアロスミスのデビュー・アルバム50周年記念盤『野獣生誕［エアロスミスI］』レジェンダリー・エディション（3月20日発売）のリリースを記念し、彼らが2014年にヘッドライナーとして出演した英最大級のフェスティバル 「ダウンロード・フェスティバル」でのライヴの模様を収録した『エアロスミス・ロックス・ドニントン 2014』を、5月23・24日に東京、神奈川、札幌、福岡のローソン・ユナイテッドシネマで上映することが決定した。
【写真】劇場限定！ 2種のポスターデザインをチェック
『エアロスミス・ロックス・ドニントン2014』は、2014年6月15日、イギリスのドニントン・パークで開催され、延べ24万人を動員したイギリス最大級の野外フェス“ダウンロード・フェスティバル”に、ヘッドライナーとしてエアロスミスが出演した時の模様を収めたライヴ作品。
「トレイン・ケプト・ア・ローリン」にはじまり、「ドリーム・オン」、「ウォーク・ディス・ウェイ」、「ミス・ア・シング」などを含む新旧全20曲、100分超のパフォーマンスの模様が収められている。夕暮れのオープニングから夜も更け、フェスのエンディングへと向かう最高の空間で、オーディンスを前に魅せる最高のパフォーマンスが見どころ。巨大な会場のあらゆる角度から撮影・編集されたダイナミックな映像は、映画館でこそ真価が発揮される、ライヴ作品の域を超えた究極のライヴ・ドキュメントとなっている。
このたび、本作の公開を記念し、日本限定のスペシャルな来場者特典および各種キャンペーンの実施が決定。入場者特典として、ここでしか手に入らないバンドのロゴ入りオリジナルステッカーを先着で配布する（数量限定）。上映する4劇場では、日本限定の等身大スタンディを掲出。来場の記念として、写真撮影を楽しめる特別な展示となっている。
さらに、非売品ポスターが当たるプレゼントキャンペーンを実施。ローソン・ユナイテッドシネマおよびHMVの公式Xアカウントにて抽選でプレゼントされるほか、劇場での鑑賞者を対象としたリアル抽選企画も行う。鑑賞後に劇場内に掲出される座席番号にて当選者を発表し、各劇場・上映回ごとに5名に非売品ポスターをプレゼント（当選者は劇場にてランダムに選定）。ユニバーサルミュージックのXでは、デザイン違いのポスターがプレゼントされる。
『エアロスミス・ロックス・ドニントン 2014』は、5月23・24日に、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場（東京）、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい（神奈川）、ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（北海道）、ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13（福岡）にて19時より上映。
※『エアロスミス・ロックス・ドニントン2014』のセットリストは以下の通り。
■『エアロスミス・ロックス・ドニントン2014』セットリスト
1. トレイン・ケプト・ア・ローリン
2. イート・ザ・リッチ
3. エレヴェイター・ラヴ
4. クライン
5. ジェイディッド
6. リヴィン・オン・ジ・エッジ
7. ラスト・チャイルド
8. フリーダム・ファイター
9. セイム・オールド・ソング・アンド・ダンス
10. ジェイニーズ・ガット・ア・ガン
11. 闇夜のヘヴィ・ロック
12. ミス・ア・シング
13. 戻れない
14. カム・トゥゲザー
15. デュード
16. ウォーク・ディス・ウェイ
17. ホーム・トゥナイト
18. ドリーム・オン
19. スウィート・エモーション
20. ママ・キン
『エアロスミス・ロックス・ドニントン2014』は、2014年6月15日、イギリスのドニントン・パークで開催され、延べ24万人を動員したイギリス最大級の野外フェス“ダウンロード・フェスティバル”に、ヘッドライナーとしてエアロスミスが出演した時の模様を収めたライヴ作品。
「トレイン・ケプト・ア・ローリン」にはじまり、「ドリーム・オン」、「ウォーク・ディス・ウェイ」、「ミス・ア・シング」などを含む新旧全20曲、100分超のパフォーマンスの模様が収められている。夕暮れのオープニングから夜も更け、フェスのエンディングへと向かう最高の空間で、オーディンスを前に魅せる最高のパフォーマンスが見どころ。巨大な会場のあらゆる角度から撮影・編集されたダイナミックな映像は、映画館でこそ真価が発揮される、ライヴ作品の域を超えた究極のライヴ・ドキュメントとなっている。
このたび、本作の公開を記念し、日本限定のスペシャルな来場者特典および各種キャンペーンの実施が決定。入場者特典として、ここでしか手に入らないバンドのロゴ入りオリジナルステッカーを先着で配布する（数量限定）。上映する4劇場では、日本限定の等身大スタンディを掲出。来場の記念として、写真撮影を楽しめる特別な展示となっている。
さらに、非売品ポスターが当たるプレゼントキャンペーンを実施。ローソン・ユナイテッドシネマおよびHMVの公式Xアカウントにて抽選でプレゼントされるほか、劇場での鑑賞者を対象としたリアル抽選企画も行う。鑑賞後に劇場内に掲出される座席番号にて当選者を発表し、各劇場・上映回ごとに5名に非売品ポスターをプレゼント（当選者は劇場にてランダムに選定）。ユニバーサルミュージックのXでは、デザイン違いのポスターがプレゼントされる。
『エアロスミス・ロックス・ドニントン 2014』は、5月23・24日に、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場（東京）、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい（神奈川）、ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（北海道）、ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13（福岡）にて19時より上映。
※『エアロスミス・ロックス・ドニントン2014』のセットリストは以下の通り。
■『エアロスミス・ロックス・ドニントン2014』セットリスト
1. トレイン・ケプト・ア・ローリン
2. イート・ザ・リッチ
3. エレヴェイター・ラヴ
4. クライン
5. ジェイディッド
6. リヴィン・オン・ジ・エッジ
7. ラスト・チャイルド
8. フリーダム・ファイター
9. セイム・オールド・ソング・アンド・ダンス
10. ジェイニーズ・ガット・ア・ガン
11. 闇夜のヘヴィ・ロック
12. ミス・ア・シング
13. 戻れない
14. カム・トゥゲザー
15. デュード
16. ウォーク・ディス・ウェイ
17. ホーム・トゥナイト
18. ドリーム・オン
19. スウィート・エモーション
20. ママ・キン